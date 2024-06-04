https://sarabic.ae/20240604/نائب-رئيس-الوزراء-الإيطالي-لماكرون-ارتد-خوذة-واذهب-إلى-أوكرانيا-للقتال-ولا-تخدعنا-1089495388.html
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
سبوتنيك عربي
دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى أوكرانيا بنفسه للمشاركة في الأعمال القتالية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T09:08+0000
2024-06-04T09:08+0000
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وقال سالفيني: "سأقول لماكرون: اذهب إلى أوكرانيا للقتال، ارتد خوذة ولا تخدع الإيطاليين".وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.موسكو: لن نبدأ المفاوضات مع أوكرانيا "تحت الإملاءات"ووصف السياسي الإيطالي رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بـ"المخرب"، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بـ"الرجل الخطير".وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية
https://sarabic.ae/20240527/لافروف-ستولتنبرغ-تجاوز-صلاحياته-كأمين-عام-لحلف-الناتو--1089248774.html
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى أوكرانيا بنفسه للمشاركة في الأعمال القتالية.
وقال سالفيني: "سأقول لماكرون: اذهب إلى أوكرانيا للقتال، ارتد خوذة ولا تخدع الإيطاليين".
وانتقد سالفيني في الآونة الأخيرة بشكل منتظم زعماء حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي لموقفهم بشأن زيادة الدعم العسكري لكييف، وبسبب اعتزامهم زيادة الدعم العسكري ورفع القيود المفروضة على الضربات على الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.
ووصف السياسي الإيطالي رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بـ"المخرب"، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بـ"الرجل الخطير".
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.