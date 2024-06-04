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القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-25" و41 مسيرة أوكرانية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240604/نائب-رئيس-الوزراء-الإيطالي-لماكرون-ارتد-خوذة-واذهب-إلى-أوكرانيا-للقتال-ولا-تخدعنا-1089495388.html
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا
سبوتنيك عربي
دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى أوكرانيا بنفسه للمشاركة في الأعمال القتالية. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T09:08+0000
2024-06-04T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وقال سالفيني: "سأقول لماكرون: اذهب إلى أوكرانيا للقتال، ارتد خوذة ولا تخدع الإيطاليين".وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.موسكو: لن نبدأ المفاوضات مع أوكرانيا "تحت الإملاءات"ووصف السياسي الإيطالي رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بـ"المخرب"، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بـ"الرجل الخطير".وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية
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روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعنا

09:08 GMT 04.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى أوكرانيا بنفسه للمشاركة في الأعمال القتالية.
وقال سالفيني: "سأقول لماكرون: اذهب إلى أوكرانيا للقتال، ارتد خوذة ولا تخدع الإيطاليين".

وانتقد سالفيني في الآونة الأخيرة بشكل منتظم زعماء حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي لموقفهم بشأن زيادة الدعم العسكري لكييف، وبسبب اعتزامهم زيادة الدعم العسكري ورفع القيود المفروضة على الضربات على الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني قد قال، في وقت سابق، إن إيطاليا لا تدعم الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية. ووفقا له، فإن إيطاليا تزود كييف بالأسلحة التي ينبغي استخدامها داخل البلاد وتبقيها تحت السيطرة.
موسكو: لن نبدأ المفاوضات مع أوكرانيا "تحت الإملاءات"
ووصف السياسي الإيطالي رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بـ"المخرب"، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بـ"الرجل الخطير".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في حفل وضع الزهور في اللوحات التذكارية لموظفي وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
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وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الضربات الأوكرانية على روسيا بالأسلحة الغربية
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