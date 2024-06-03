https://sarabic.ae/20240603/الخارجية-الصينية-سيكون-من-الصعب-على-بكين-المشاركة-في-قمة-سويسرا-حول-أوكرانيا--1089452039.html

الخارجية الصينية: سيكون من الصعب على بكين المشاركة في قمة سويسرا حول أوكرانيا

الخارجية الصينية: سيكون من الصعب على بكين المشاركة في قمة سويسرا حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين، إنه من الصعب على الصين المشاركة في المؤتمر في سويسرا حول أوكرانيا لعدم تهيئة الظروف اللازمة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T08:19+0000

2024-06-03T08:19+0000

2024-06-03T08:19+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

الصين

سويسرا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/06/1073186864_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_461fd0ccf8cfe55bde2bbe8ef6770fc5.jpg

وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين أكدت مرارا وتكرارا أن مؤتمر السلام يجب أن يتضمن ثلاثة عناصر مهمة: اعتراف روسيا وأوكرانيا، والمشاركة المتساوية لجميع الأطراف، والمناقشة العادلة لجميع خطط السلام.واضافت: "الدول الفردية، على الرغم من حقيقة أنها ستشارك في الاجتماع، لا تريد بالضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب".وأضافت أن "الصين تأمل ألا يصبح مؤتمر سويسرا (بشأن أوكرانيا) منصة لخلق مواجهة بين الكتل".وفي وقت سابق، كانت الصين قد أعلنت رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، مشددةً على أن هذا المؤتمر يتعارض مع مطالب بكين وتوقعات العالم، لذلك من الصعب على بكين المشاركة في مثل هذا الاجتماع.وأشارت الخارجية الصينية، في وقت سابق، إلى أنها تواصل تسهيل محادثات السلام بشأن أوكرانيا بطريقتها الخاصة، وتحافظ على التعاون مع جميع الأطراف.الصين تعلق على احتمالية ترتيبها مؤتمر سلام بين روسيا وأوكرانيايشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".نائب ألماني يتهم السويد وفرنسا بتصعيد الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240531/-الكرملين-البحث-عن-سبل-لحل-الصراع-الأوكراني-دون-روسيا-أمر-غير-مجد-1089383902.html

الصين

سويسرا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الصين, سويسرا