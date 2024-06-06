مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي

عربي
المقاتلات الروسية التكتيكية تضرب نقاط انتشار المرتزقة والقوات الأوكرانية في 127 منطقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240606/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-مركز-نقل-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-سومي-1089570960.html
مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي
مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي
سبوتنيك عربي
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز نقل، يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة للقوات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T10:16+0000
2024-06-06T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
ووفقًا لليبيديف، فإن مركز نقل المعدات العسكرية، هو صالة للألعاب الرياضية، كانت بمثابة نقطة انتشار مؤقتة للمخربين الأوكرانيين، وقد تم مؤخرًا تناوب الجنود هناك.وبحسب ليبيديف، شوهدت الانفجارات والدخان في بيلوبولي نفسها، التي تقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من المنشأة المتضررة.وقال مراسل "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة باتجاه مستودع نقل، يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة، في قرية فوروجبا في منطقة بيلوبول".وفي وقت سابق، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوفالقوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20240506/القوات-الروسية-تستهدف-شبكة-الطاقة-ومستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-مدينة-سومي-1088563945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي

10:16 GMT 06.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز نقل، يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بيلوبولسكي في مقاطعة سومي في أوكرانيا.
ووفقًا لليبيديف، فإن مركز نقل المعدات العسكرية، هو صالة للألعاب الرياضية، كانت بمثابة نقطة انتشار مؤقتة للمخربين الأوكرانيين، وقد تم مؤخرًا تناوب الجنود هناك.
وبحسب ليبيديف، شوهدت الانفجارات والدخان في بيلوبولي نفسها، التي تقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من المنشأة المتضررة.
وقال مراسل "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة باتجاه مستودع نقل، يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة، في قرية فوروجبا في منطقة بيلوبول".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف شبكة الطاقة ومستودعا للذخيرة الأوكرانية في مدينة سومي
6 مايو, 05:13 GMT

وأصابت ضربة مدفعية صالة للألعاب الرياضية، في قرية ريزيفكا، التي تم تدميرها أكثر من مرة، وتقع هذه القرية على الحدود مع قرية تيتكينو ذات الطابع الحضري (في منطقة كورسك)، والتي تقصفها القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام. وتحاول القوات الأوكرانية باستمرار جلب مجموعات التخريب والاستطلاع إلى الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين: الوضع في غزة ليس حربا بل تدمير كامل للسكان المدنيين.. فيديو05:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала