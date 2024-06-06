https://sarabic.ae/20240606/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-مركز-نقل-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-سومي-1089570960.html
مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي
مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي
سبوتنيك عربي
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز نقل، يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة للقوات... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T10:16+0000
2024-06-06T10:16+0000
2024-06-06T10:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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ووفقًا لليبيديف، فإن مركز نقل المعدات العسكرية، هو صالة للألعاب الرياضية، كانت بمثابة نقطة انتشار مؤقتة للمخربين الأوكرانيين، وقد تم مؤخرًا تناوب الجنود هناك.وبحسب ليبيديف، شوهدت الانفجارات والدخان في بيلوبولي نفسها، التي تقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من المنشأة المتضررة.وقال مراسل "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة باتجاه مستودع نقل، يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة، في قرية فوروجبا في منطقة بيلوبول".وفي وقت سابق، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوفالقوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20240506/القوات-الروسية-تستهدف-شبكة-الطاقة-ومستودعات-للذخيرة-الأوكرانية-في-مدينة-سومي-1088563945.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
مصدر: القوات الروسية تستهدف مركز نقل للقوات المسلحة الأوكرانية في سومي
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت مركز نقل، يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة بيلوبولسكي في مقاطعة سومي في أوكرانيا.
ووفقًا لليبيديف، فإن مركز نقل المعدات العسكرية، هو صالة للألعاب الرياضية، كانت بمثابة نقطة انتشار مؤقتة للمخربين الأوكرانيين، وقد تم مؤخرًا تناوب الجنود هناك.
وبحسب ليبيديف، شوهدت الانفجارات والدخان في بيلوبولي نفسها،
التي تقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من المنشأة المتضررة.
وقال مراسل "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة باتجاه مستودع نقل،
يتم فيه تفريغ المعدات العسكرية والذخيرة، في قرية فوروجبا في منطقة بيلوبول".
وأصابت ضربة مدفعية صالة للألعاب الرياضية، في قرية ريزيفكا، التي تم تدميرها أكثر من مرة، وتقع هذه القرية على الحدود مع قرية تيتكينو ذات الطابع الحضري (في منطقة كورسك)، والتي تقصفها القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام. وتحاول القوات الأوكرانية باستمرار جلب مجموعات التخريب والاستطلاع إلى الأراضي الروسية.
وفي وقت سابق، هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي،
ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات على أهداف عسكرية في أوكرانيا وتهاجم منشآت الطاقة ومصانع الأسلحة والقيادة العسكرية والاتصالات.