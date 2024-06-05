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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240605/دبابة-روسية-تدمر-معقلا-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-أفدييفكا-فيديو--1089556081.html
دبابة روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور أفدييفكا... فيديو
دبابة روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام دبابة روسية ‏بتدمير معقل عسكري أوكراني على مسافة تزيد على 8 كيلومترات على اتجاه أفدييفكا. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T20:18+0000
2024-06-05T20:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه تم تدمير مجموعة تعزيزات أوكرانية كانت تقترب من المعقل المستهدف.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" الأوكراني.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
https://sarabic.ae/20240605/مدفع-رابير-الروسي-يستهدف-مجموعة-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1089544408.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

دبابة روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور أفدييفكا... فيديو

20:18 GMT 05.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تستخدم مدفع رشاش
دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام دبابة روسية ‏بتدمير معقل عسكري أوكراني على مسافة تزيد على 8 كيلومترات على اتجاه أفدييفكا.
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه تم تدمير مجموعة تعزيزات أوكرانية كانت تقترب من المعقل المستهدف.

وأشار البيان إلى أنه تم تعديل مسار إطلاق النار بواسطة معلومات من قبل وحدة مشغلي طائرات مسيرة تابعة للقوات الروسية.

المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفع "رابير" الروسي يستهدف مجموعة عسكرية أوكرانية... فيديو
16:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
"الضفدع" الروسي يدمر مربط رشاش أوكراني في أول عملية له... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال21:23 GMT
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