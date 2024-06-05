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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240605/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-وتكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-1089535019.html
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها وتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها وتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، استهدفت عدة تشكيلات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T11:54+0000
2024-06-05T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
أخبار جمهورية دونيتسك
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وذكرت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قتلت ما يصل إلى 360 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مدفعًا ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "M109 Paladin"، مصنوعا في الولايات المتحدة الأمريكية.واستهدفت القوات الروسية مدفعية ذاتية الدفع عيار 152 ملم من طراز 2S3 "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع هاوتزر Msta-B" 2A65" عيار 152 ملم، وأربعة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز"D-30".وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين تموضعها، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الميكانيكي 47 و71 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109، ولواء الحرس الوطني الثاني في مناطق نوفغورودسكوي، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، ونوفوألكساندروفكا، ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية 23 و24، و143(مشاة ميكانيكية)، و68 (غايغر) من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 360 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكليف".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديوإسرائيل توقع صفقة لشراء 25 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "إف-35" مقابل 3 مليارات دولار
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https://sarabic.ae/20240605/مقتل-طفل-في-مقاطعة-زابوروجيه-بسبب-قصف-القوات-الأوكرانية-1089525076.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها وتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

11:54 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، استهدفت عدة تشكيلات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وذكرت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قتلت ما يصل إلى 360 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مدفعًا ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "M109 Paladin"، مصنوعا في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستهدفت القوات الروسية مدفعية ذاتية الدفع عيار 152 ملم من طراز 2S3 "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع هاوتزر Msta-B" 2A65" عيار 152 ملم، وأربعة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز"D-30".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين تموضعها، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الميكانيكي 47 و71 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109، ولواء الحرس الوطني الثاني في مناطق نوفغورودسكوي، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، ونوفوألكساندروفكا، ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مقاتلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو التكتيكي الروسي يدمر المستودعات التابعة لـ"خورتيتسا" و"الفيلق الأجنبي" في أوكرانيا
10:22 GMT
وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية 23 و24، و143(مشاة ميكانيكية)، و68 (غايغر) من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 360 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكليف".

تم أيضًا تدمير مدفع أمريكي الصنع عيار 155 ملم من طراز "M109 Paladin"، ومدفع ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز 2S3 "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "2A65 "Msta-B، وأربعة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم "D-30".

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
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مقتل طفل في مقاطعة زابوروجيه بسبب قصف القوات الأوكرانية
07:42 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.
مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديو
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