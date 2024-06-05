https://sarabic.ae/20240605/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-وتكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-1089535019.html

القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها وتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها وتكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، استهدفت عدة تشكيلات للقوات الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T11:54+0000

2024-06-05T11:54+0000

2024-06-05T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

رصد عسكري

أخبار جمهورية دونيتسك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg

وذكرت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قتلت ما يصل إلى 360 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مدفعًا ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "M109 Paladin"، مصنوعا في الولايات المتحدة الأمريكية.واستهدفت القوات الروسية مدفعية ذاتية الدفع عيار 152 ملم من طراز 2S3 "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع هاوتزر Msta-B" 2A65" عيار 152 ملم، وأربعة مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز"D-30".وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين تموضعها، واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الميكانيكي 47 و71 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109، ولواء الحرس الوطني الثاني في مناطق نوفغورودسكوي، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، ونوفوألكساندروفكا، ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية 23 و24، و143(مشاة ميكانيكية)، و68 (غايغر) من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 360 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكليف".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف.مدرعة روسية تستهدف مخبأين أوكرانيين... فيديوإسرائيل توقع صفقة لشراء 25 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "إف-35" مقابل 3 مليارات دولار

https://sarabic.ae/20240605/سلاح-الجو-التكتيكي-الروسي-يدمر-المستودعات-التابعة-لـخورتيتسا-والفيلق-الأجنبي--1089532197.html

https://sarabic.ae/20240605/مقتل-طفل-في-مقاطعة-زابوروجيه-بسبب-قصف-القوات-الأوكرانية-1089525076.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك