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إسرائيل توقع صفقة لشراء 25 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "إف-35" مقابل 3 مليارات دولار
إسرائيل توقع صفقة لشراء 25 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "إف-35" مقابل 3 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية رسميا اتفاقا مع الولايات المتحدة، لشراء سرب ثالث من طائرات "إف-35" المقاتلة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T15:48+0000
2024-06-04T15:48+0000
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وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن وفدا إلى الولايات المتحدة وقع منذ فترة قصيرة على خطاب اتفاق، بشأن صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل 25 مقاتلة شبحية من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف الوزارة أن تسليم الطائرات سيبدأ اعتبارا من عام 2028، على دفعات من 3 إلى 5 سنويا، وأنه من شأن هذه الطائرة أن ترفع أسطول طائرات "إف-35 آي" التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية إلى 75 في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسليم سوى 36 طائرة من طلب إسرائيل الأصلي، المكون من 50 طائرة من طراز "إف-35".وتابعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بتمويل من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التوقيع يأتي في أعقاب الخلاف الذي تم حله في الغالب بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، حول عملية الشراء.وكان سموتريتش استخدم حق النقض ضد التوقيع، لحين انعقاد لجنة الكنيست المكلفة بالنظر في ميزانية الدفاع.
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إسرائيل توقع صفقة لشراء 25 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "إف-35" مقابل 3 مليارات دولار

15:48 GMT 04.06.2024
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
الطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
© AP Photo / Steve Helber
تابعنا عبر
وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية رسميا اتفاقا مع الولايات المتحدة، لشراء سرب ثالث من طائرات "إف-35" المقاتلة.
وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن وفدا إلى الولايات المتحدة وقع منذ فترة قصيرة على خطاب اتفاق، بشأن صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، تشمل 25 مقاتلة شبحية من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف الوزارة أن تسليم الطائرات سيبدأ اعتبارا من عام 2028، على دفعات من 3 إلى 5 سنويا، وأنه من شأن هذه الطائرة أن ترفع أسطول طائرات "إف-35 آي" التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية إلى 75 في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تسليم سوى 36 طائرة من طلب إسرائيل الأصلي، المكون من 50 طائرة من طراز "إف-35".
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وتابعت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بتمويل من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التوقيع يأتي في أعقاب الخلاف الذي تم حله في الغالب بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، حول عملية الشراء.
وكان سموتريتش استخدم حق النقض ضد التوقيع، لحين انعقاد لجنة الكنيست المكلفة بالنظر في ميزانية الدفاع.
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