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مقاتلات إسرائيلية تقصف "مصالح مهمة" لحزب الله في لبنان... فيديو
مقاتلات إسرائيلية تقصف "مصالح مهمة" لحزب الله في لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل، أنها استهدفت "مصالح مهمة" لحزب الله في جنوب لبنان، حيث شن غارات على عدة قرى وبلدات لبنانية، الليلة الماضية. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T08:10+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت، إن "طائراته الحربية شنت غارات على مصالح مهمة لحزب الله في منطقة عين قانا وفي قريتي حميلة وعدلون".وأضاف أنه "تم قصف أيضا مواقع استطلاع في طير حرفا ومباني عسكرية في الجبين والخيام".وتابع "تم أيضا استهداف منصة صاروخية في منطقة مجدل زون، استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى بنية تحتية إرهابية في منطقة راشيا الفخار". وفق البيان.وأوضح البيان أن "ذلك جاء ردا على قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ نحو شمال البلاد أمس الجمعة".كما لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق قذيفتين من لبنان نحو منطقة "يفتاح" سقطتا في منطقة مفتوحة. يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار

مقاتلات إسرائيلية تقصف "مصالح مهمة" لحزب الله في لبنان... فيديو

08:10 GMT 01.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل، أنها استهدفت "مصالح مهمة" لحزب الله في جنوب لبنان، حيث شن غارات على عدة قرى وبلدات لبنانية، الليلة الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت، إن "طائراته الحربية شنت غارات على مصالح مهمة لحزب الله في منطقة عين قانا وفي قريتي حميلة وعدلون".
وأضاف أنه "تم قصف أيضا مواقع استطلاع في طير حرفا ومباني عسكرية في الجبين والخيام".
وتابع "تم أيضا استهداف منصة صاروخية في منطقة مجدل زون، استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى بنية تحتية إرهابية في منطقة راشيا الفخار". وفق البيان.
وأوضح البيان أن "ذلك جاء ردا على قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ نحو شمال البلاد أمس الجمعة".
كما لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق قذيفتين من لبنان نحو منطقة "يفتاح" سقطتا في منطقة مفتوحة.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
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يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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