https://sarabic.ae/20240530/الناتو-يعلن-عزمه-زيادة-تنسيق-الدعم-العسكري-لأوكرانيا-1089357747.html

الناتو يعلن عزمه زيادة تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا

الناتو يعلن عزمه زيادة تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف يعتزم مناقشة القيام بمزيد من المهام في تنسيق المساعدة العسكرية لكييف، خلال... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T15:54+0000

2024-05-30T15:54+0000

2024-05-30T15:54+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

الناتو

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وقال ستولتنبرغ: "سوف نناقش كيف يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يلعب دورا أكبر في تنسيق الدعم العسكري والتدريب لتقليل الفجوات والتأخيرات السابقة في الإمدادات".وأضاف: "لذلك اقترحت أيضًا إنشاء إطار مالي متعدد السنوات لمساعدة أوكرانيا، من أجل تحديد الحد الأدنى المالي للمشتريات، والتأكد من شفافية المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا وإمكانية التنبؤ بها".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستفز كييف "لمواصلة الحرب العبثية" مع روسيا.بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديووقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ممثلي الدول الغربية حول مسار الصراع الأوكراني: "إنهم يستفزون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لمواصلة هذه الحرب التي لا معنى لها".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sarabic.ae/20240530/الكرملين-الناتو-يستفز-أوكرانيا-لمواصلة-حربها-العبثية-مع-روسيا-1089344458.html

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