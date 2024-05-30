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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
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29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الناتو يعلن عزمه زيادة تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا
الناتو يعلن عزمه زيادة تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف يعتزم مناقشة القيام بمزيد من المهام في تنسيق المساعدة العسكرية لكييف، خلال... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T15:54+0000
2024-05-30T15:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وقال ستولتنبرغ: "سوف نناقش كيف يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يلعب دورا أكبر في تنسيق الدعم العسكري والتدريب لتقليل الفجوات والتأخيرات السابقة في الإمدادات".وأضاف: "لذلك اقترحت أيضًا إنشاء إطار مالي متعدد السنوات لمساعدة أوكرانيا، من أجل تحديد الحد الأدنى المالي للمشتريات، والتأكد من شفافية المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا وإمكانية التنبؤ بها".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستفز كييف "لمواصلة الحرب العبثية" مع روسيا.بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديووقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ممثلي الدول الغربية حول مسار الصراع الأوكراني: "إنهم يستفزون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لمواصلة هذه الحرب التي لا معنى لها".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20240530/الكرملين-الناتو-يستفز-أوكرانيا-لمواصلة-حربها-العبثية-مع-روسيا-1089344458.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو

الناتو يعلن عزمه زيادة تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا

15:54 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف يعتزم مناقشة القيام بمزيد من المهام في تنسيق المساعدة العسكرية لكييف، خلال القمة التي ستعقد في واشنطن في تموز/يوليو المقبل، وذلك من أجل تجنب تكرار التأخير والأخطاء في عمليات التسليم.
وقال ستولتنبرغ: "سوف نناقش كيف يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يلعب دورا أكبر في تنسيق الدعم العسكري والتدريب لتقليل الفجوات والتأخيرات السابقة في الإمدادات".
وأضاف: "لذلك اقترحت أيضًا إنشاء إطار مالي متعدد السنوات لمساعدة أوكرانيا، من أجل تحديد الحد الأدنى المالي للمشتريات، والتأكد من شفافية المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا وإمكانية التنبؤ بها".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا
11:00 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستفز كييف "لمواصلة الحرب العبثية" مع روسيا.
بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديو
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ممثلي الدول الغربية حول مسار الصراع الأوكراني: "إنهم يستفزون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لمواصلة هذه الحرب التي لا معنى لها".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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