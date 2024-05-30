https://sarabic.ae/20240530/الكرملين-الناتو-يستفز-أوكرانيا-لمواصلة-حربها-العبثية-مع-روسيا-1089344458.html

الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا

الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستفز كييف "لمواصلة الحرب العبثية" مع روسيا. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T11:00+0000

2024-05-30T11:00+0000

2024-05-30T11:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ممثلي الدول الغربية حول مسار الصراع الأوكراني: "إنهم يستفزون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لمواصلة هذه الحرب التي لا معنى لها".وأشار بيسكوف إلى أن "دول الناتو نفسها تنوي مواصلة الحرب معنا بالمعنى الحرفي والمجازي".وأردف، بالقول: "هم (دول الناتو) يعتزمون مواصلة الحرب معنا. الحرب المباشرة وغير المباشرة. كل هذا، بطبيعة الحال، سيكون له حتما عواقبه".بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديووأشار بيسكوف إلى أن أوربان (فيكتور رئيس وزراء هنغاريا)، مهتم جدًا بمصالح هنغاريا وليس كل من في الاتحاد الأوروبي يعجبه مثل هذا الاستقلال لذلك يتعرض للضغوط.موسكو: خطط الناتو قد "تضغط" على الجدول الزمني لنشر وإنتاج روسيا صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.جنرال أوكراني متقاعد: الناتو غير جاهز في الوقت الحالي لاستفزاز روسيا

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