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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240530/الكرملين-الناتو-يستفز-أوكرانيا-لمواصلة-حربها-العبثية-مع-روسيا-1089344458.html
الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا
الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستفز كييف "لمواصلة الحرب العبثية" مع روسيا. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T11:00+0000
2024-05-30T11:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ممثلي الدول الغربية حول مسار الصراع الأوكراني: "إنهم يستفزون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لمواصلة هذه الحرب التي لا معنى لها".وأشار بيسكوف إلى أن "دول الناتو نفسها تنوي مواصلة الحرب معنا بالمعنى الحرفي والمجازي".وأردف، بالقول: "هم (دول الناتو) يعتزمون مواصلة الحرب معنا. الحرب المباشرة وغير المباشرة. كل هذا، بطبيعة الحال، سيكون له حتما عواقبه".بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديووأشار بيسكوف إلى أن أوربان (فيكتور رئيس وزراء هنغاريا)، مهتم جدًا بمصالح هنغاريا وليس كل من في الاتحاد الأوروبي يعجبه مثل هذا الاستقلال لذلك يتعرض للضغوط.موسكو: خطط الناتو قد "تضغط" على الجدول الزمني لنشر وإنتاج روسيا صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.جنرال أوكراني متقاعد: الناتو غير جاهز في الوقت الحالي لاستفزاز روسيا
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا

11:00 GMT 30.05.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تستفز كييف "لمواصلة الحرب العبثية" مع روسيا.
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ممثلي الدول الغربية حول مسار الصراع الأوكراني: "إنهم يستفزون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لمواصلة هذه الحرب التي لا معنى لها".

وأضاف: "إنهم يستفزون أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لمواصلة هذه الحرب التي لا معنى لها".

وأشار بيسكوف إلى أن "دول الناتو نفسها تنوي مواصلة الحرب معنا بالمعنى الحرفي والمجازي".
وأردف، بالقول: "هم (دول الناتو) يعتزمون مواصلة الحرب معنا. الحرب المباشرة وغير المباشرة. كل هذا، بطبيعة الحال، سيكون له حتما عواقبه".

واوضح أنه "قد دخلت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وخاصة الولايات المتحدة، والعواصم الأوروبية الأخرى، في الأيام والأسابيع الأخيرة، في جولة جديدة من التوتر المتصاعد، وهم يفعلون ذلك بشكل متعمد، ونسمع الكثير من التصريحات العدائية، وهذا ليس أكثر من إثارة مستوى جديد من التوتر".

بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديو
وأشار بيسكوف إلى أن أوربان (فيكتور رئيس وزراء هنغاريا)، مهتم جدًا بمصالح هنغاريا وليس كل من في الاتحاد الأوروبي يعجبه مثل هذا الاستقلال لذلك يتعرض للضغوط.
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وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.

ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
جنرال أوكراني متقاعد: الناتو غير جاهز في الوقت الحالي لاستفزاز روسيا
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