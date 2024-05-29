https://sarabic.ae/20240529/موسكو-خطط-الناتو-قد-تضغط-على-الجدول-الزمني-لنشر-وإنتاج-روسيا-صواريخ-متوسطة-وقصيرة-المدى-1089305549.html

موسكو: خطط الناتو قد "تضغط" على الجدول الزمني لنشر وإنتاج روسيا صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

موسكو: خطط الناتو قد "تضغط" على الجدول الزمني لنشر وإنتاج روسيا صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

سبوتنيك عربي

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن خطط الناتو العدوانية تجاه روسيا قد "تضغط" على الجدول الزمني لإنتاج موسكو ونشرها المحتمل... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T10:22+0000

2024-05-29T10:22+0000

2024-05-29T10:31+0000

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وقال ريابكوف لصحفيين: "لم نضع الوقت، وتم الإعلان عن الأعمال البحثية ذات الصلة ومجموعة من إجراءات التحضير لإنشاء مثل هذه الأنظمة، منذ سنوات عدة".وتابع: "نحن نعارض بشكل قاطع استخدام الأسلحة من الفضاء وفي الفضاء، بما في ذلك الأهداف الموجودة في الفضاء، لكن الحركة المكثفة المتزايدة للولايات المتحدة وبعض حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لجهة تحويل الفضاء لساحة مواجهة تجبرنا من الناحية العملية على النظر في ما سيعنيه كل هذا وما هي الإجراءات المضادة المحتملة هنا".الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئوأشار ريابكوف إلى أنه لا يُستبعد بأن تفرض الولايات المتحدة في مرحلة ما، حظراً تجارياً شاملاً على كامل الواردات الروسية، مؤكداً بأن روسيا ستقاوم هذا الحظر وتجد أسواقا جديدة لمنتجاتها.وكان قائد القوات البرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، قد أعلن في وقت سابق، عن نية الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المستقبل القريب.صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لنشر صواريخ على جزر قريبة من الصينوأعلنت روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، في بيان مشترك منتصف هذا الشهر، عن إدانتهما الشديدة لنشر الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة صاروخية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا؛ واعتبرتا هذا الأمر تهديدا مباشرا لكلا البلدين.روسيا والصين: واشنطن تضع أمن "مجموعات ضيقة" فوق الاستقرار الإقليمي وعليها التخلي عن هذا السلوك

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