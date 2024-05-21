https://sarabic.ae/20240521/جنرال-أوكراني-متقاعد-الناتو-غير-جاهز-في-الوقت-الحالي-لاستفزاز-روسيا--1089071059.html
جنرال أوكراني متقاعد: الناتو غير جاهز في الوقت الحالي لاستفزاز روسيا
جنرال أوكراني متقاعد: الناتو غير جاهز في الوقت الحالي لاستفزاز روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، أن "الناتو" يحتاج إلى وضع الاقتصاد على قدم وساق وإعداد الجيش كي يستطيع استفزاز روسيا. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T15:47+0000
2024-05-21T15:47+0000
2024-05-21T15:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف الجنرال على قناة "دايركت" في موقع "يوتيوب"، أنه "في هذه المرحلة، حلف الناتو ليس مستعدا بعد للحرب مع روسيا، ونحن بحاجة إلى بدء الاقتصاد، وهذه لعبة طويلة الأمد وستكون على حساب أوكرانيا".وبحسب الجنرال المتقاعد، فإن حذر حلف شمال الأطلسي تجاه روسيا الآن يرجع إلى أن الغرب لم يجهز آلته العسكرية بشكل كامل لمواجهة موسكو.وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى المسار العدواني لحلف شمال الأطلسي تجاه موسكو.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240521/مشاهد-للحظة-اقتحام-القوات-الروسية-معقلا-للجيش-الأوكراني-على-محور-دونيتسك-فيديو-1089068500.html
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روسيا
جنرال أوكراني متقاعد: الناتو غير جاهز في الوقت الحالي لاستفزاز روسيا
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، أن "الناتو" يحتاج إلى وضع الاقتصاد على قدم وساق وإعداد الجيش كي يستطيع استفزاز روسيا.
وأضاف الجنرال على قناة "دايركت" في موقع "يوتيوب"، أنه "في هذه المرحلة، حلف الناتو ليس مستعدا بعد للحرب مع روسيا، ونحن بحاجة إلى بدء الاقتصاد، وهذه لعبة طويلة الأمد وستكون على حساب أوكرانيا".
وبحسب الجنرال المتقاعد، فإن حذر حلف شمال الأطلسي تجاه روسيا الآن يرجع إلى أن الغرب لم يجهز آلته العسكرية بشكل كامل لمواجهة موسكو.
ووفقا لكريفونوس، فإن الناتو في هذه المرحلة يضحي بأوكرانيا ويحاول تقليل مشاكله.
وقد أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى المسار العدواني لحلف شمال الأطلسي تجاه موسكو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد
" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.