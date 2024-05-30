https://sarabic.ae/20240530/إعلام-لدى-الناتو-5-فقط-من-أنظمة-الدفاع-الجوي-اللازمة-لحماية-جناحه-الشرقي-1089334496.html

إعلام: لدى الناتو 5% فقط من أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لحماية جناحه الشرقي

إعلام: لدى الناتو 5% فقط من أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لحماية جناحه الشرقي

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط الدفاعية لحلف شمال الأطلسي، أن دول الناتو تمتلك 5 بالمئة فقط من أنظمة الدفاع الجوي اللازمة للدفاع عن دول... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T07:03+0000

2024-05-30T07:03+0000

2024-05-30T07:03+0000

الناتو

العالم

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وقالت الصحيفة: "وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط الدفاعية السرية، التي تم وضعها العام الماضي، فإن دول الناتو قادرة على توفير أقل من 5 في المائة من قدرات الدفاع الجوي، التي تعتبر ضرورية لحماية الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا".ويقول دبلوماسي آخر، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز": "الدفاع الجوي هو أحد أكبر الثغرات لدينا... لا يمكننا أن ننكر ذلك".وفي وقت سابق، صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الناتو، جوليان سميث، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستكشفون إمكانية تعزيز الدفاع الجوي لأراضي أعضاء حلف شمال الأطلسي، وكذلك إمكانية توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا.وقالت سميث خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندرس عددًا من المقترحات لتعزيز الدفاع الصاروخي لأراضي الناتو، وربما سنتمكن في القمة من قول المزيد حول هذا الموضوع".إيطاليا: الأمين العام لحلف "الناتو" رجل خطير يجب إيقافه

https://sarabic.ae/20240529/أمريكا-وحلفاؤها-يستكشفون-الفرص-المتاحة-لتعزيز-الدفاع-الجوي-لأراضي-الناتو-1089318053.html

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