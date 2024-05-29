https://sarabic.ae/20240529/أمريكا-وحلفاؤها-يستكشفون-الفرص-المتاحة-لتعزيز-الدفاع-الجوي-لأراضي-الناتو-1089318053.html
أمريكا وحلفاؤها يستكشفون الفرص المتاحة لتعزيز الدفاع الجوي لأراضي الناتو
أمريكا وحلفاؤها يستكشفون الفرص المتاحة لتعزيز الدفاع الجوي لأراضي الناتو
سبوتنيك عربي
صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى "الناتو"، جوليان سميث، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستكشفون إمكانية تعزيز الدفاع الجوي لأراضي أعضاء حلف شمال الأطلسي،... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T15:55+0000
2024-05-29T15:55+0000
2024-05-29T15:55+0000
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وقالت سميث خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندرس عددًا من المقترحات لتعزيز الدفاع الصاروخي لأراضي الناتو، وربما سنتمكن في القمة من قول المزيد حول هذا الموضوع".وأشارت سميث إلى أن أعضاء الكتلة "يبذلون كل ما في وسعهم لتحديد الأشكال الإضافية للدفاع الجوي التي يمكن نقلها إلى أوكرانيا وتسليمها إلى مناطق مثل خاركوف وأوديسا وغيرها"، على حد قولها.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sarabic.ae/20240529/خبير-يحدد-الهدف-الأمريكي-التالي-بعد-أوكرانيا-1089316822.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا وحلفاؤها يستكشفون الفرص المتاحة لتعزيز الدفاع الجوي لأراضي الناتو
صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى "الناتو"، جوليان سميث، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستكشفون إمكانية تعزيز الدفاع الجوي لأراضي أعضاء حلف شمال الأطلسي، وكذلك إمكانية توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا.
وقالت سميث خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندرس عددًا من المقترحات لتعزيز الدفاع الصاروخي لأراضي الناتو، وربما سنتمكن في القمة من قول المزيد حول هذا الموضوع".
وأشارت سميث إلى أن أعضاء الكتلة "يبذلون كل ما في وسعهم لتحديد الأشكال الإضافية للدفاع الجوي التي يمكن نقلها إلى أوكرانيا وتسليمها إلى مناطق مثل خاركوف وأوديسا وغيرها"، على حد قولها.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.