https://sarabic.ae/20240529/أمريكا-وحلفاؤها-يستكشفون-الفرص-المتاحة-لتعزيز-الدفاع-الجوي-لأراضي-الناتو-1089318053.html

أمريكا وحلفاؤها يستكشفون الفرص المتاحة لتعزيز الدفاع الجوي لأراضي الناتو

أمريكا وحلفاؤها يستكشفون الفرص المتاحة لتعزيز الدفاع الجوي لأراضي الناتو

سبوتنيك عربي

صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى "الناتو"، جوليان سميث، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يستكشفون إمكانية تعزيز الدفاع الجوي لأراضي أعضاء حلف شمال الأطلسي،... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T15:55+0000

2024-05-29T15:55+0000

2024-05-29T15:55+0000

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وقالت سميث خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندرس عددًا من المقترحات لتعزيز الدفاع الصاروخي لأراضي الناتو، وربما سنتمكن في القمة من قول المزيد حول هذا الموضوع".وأشارت سميث إلى أن أعضاء الكتلة "يبذلون كل ما في وسعهم لتحديد الأشكال الإضافية للدفاع الجوي التي يمكن نقلها إلى أوكرانيا وتسليمها إلى مناطق مثل خاركوف وأوديسا وغيرها"، على حد قولها.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sarabic.ae/20240529/خبير-يحدد-الهدف-الأمريكي-التالي-بعد-أوكرانيا-1089316822.html

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