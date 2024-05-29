https://sarabic.ae/20240529/خبير-يحدد-الهدف-الأمريكي-التالي-بعد-أوكرانيا-1089316822.html
خبير يحدد "الهدف" الأمريكي التالي بعد أوكرانيا
خبير يحدد "الهدف" الأمريكي التالي بعد أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي، بيتر سانت أونغ، بأن الولايات المتحدة، في خضم الصراع العسكري في أوكرانيا، تحاول بنشاط إثارة اشتباكات جديدة في العالم. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T15:14+0000
2024-05-29T15:14+0000
2024-05-29T15:14+0000
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وقال على منصة "إكس": "سينتهي الصراع في أوكرانيا بنفس الطريقة التي انتهى بها الأمر في أفغانستان، مع استنزاف الخزانة ومقتل مئات الآلاف، وسينتقل دعاة الحرب في واشنطن ببساطة إلى الهدف التالي".وأشار إلى أنه "حتى تحقق الولايات المتحدة تغييرا في القيادة في البيت الأبيض، فإن عدد الصراعات سيستمر في النمو".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا، أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة أصبح شيئا من الماضي، على الرغم من أن الغرب لا يريد الاعتراف بذلك.الصين حول انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا: "مرض العنصرية المزمن لا يزال قائما"وأكد الرئيس بوتين أنه لا يمكن الحد من التوتر العالمي إلا من خلال التعزيز الجذري لنظام العالم الحديث المتعدد الأقطاب.
https://sarabic.ae/20240529/خبير-في-الشأن-الإنساني-الولايات-المتحدة-متعالية-وتعتبر-العالم-ولاية-من-ولاياتها--1089313501.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
خبير يحدد "الهدف" الأمريكي التالي بعد أوكرانيا
أفاد الخبير الاقتصادي الأمريكي، بيتر سانت أونغ، بأن الولايات المتحدة، في خضم الصراع العسكري في أوكرانيا، تحاول بنشاط إثارة اشتباكات جديدة في العالم.
وقال على منصة "إكس": "سينتهي الصراع في أوكرانيا بنفس الطريقة التي انتهى بها الأمر في أفغانستان، مع استنزاف الخزانة ومقتل مئات الآلاف، وسينتقل دعاة الحرب في واشنطن ببساطة إلى الهدف التالي".
وتابع: "إنهم يدرسون بالفعل إمكانية نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، ومواجهة في تايوان وتأجيج الصراعات من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا".
وأشار إلى أنه "حتى تحقق الولايات المتحدة تغييرا في القيادة في البيت الأبيض، فإن عدد الصراعات سيستمر في النمو".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا، أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة أصبح شيئا من الماضي، على الرغم من أن الغرب لا يريد الاعتراف بذلك.
وأكد الرئيس بوتين أنه لا يمكن الحد من التوتر العالمي إلا من خلال التعزيز الجذري لنظام العالم الحديث المتعدد الأقطاب.