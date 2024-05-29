https://sarabic.ae/20240529/خبير-في-الشأن-الإنساني-الولايات-المتحدة-متعالية-وتعتبر-العالم-ولاية-من-ولاياتها--1089313501.html

خبير في الشأن الإنساني: الولايات المتحدة "متعالية" وتعتبر العالم ولاية من ولاياتها

خبير في الشأن الإنساني: الولايات المتحدة "متعالية" وتعتبر العالم ولاية من ولاياتها

سبوتنيك عربي

أكّد مدير مؤسسة "شاهد لحقوق الإنسان"، محمود الحنفي، أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على لجم إسرائيل، لكنّها تمنع أي تعديل في ميثاق الأمم المتحدة مستخدمة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T13:30+0000

2024-05-29T13:30+0000

2024-05-29T13:30+0000

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واعتبر الحنفي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "الاستقالات الجماعية في دول الغرب جاءت نتيجة انكشاف الحقيقة أمام الرأي العام".وأشار إلى أنه يجب على أي مسؤول غربي أو أمريكي يشاهد ما يحدث في رفح أن يقدم استقالته.وشدّد على أنّ "إسرائيل دولة غير محترمة في المعنى الدبلوماسي، وتصنيفها من قبل الأمم المتحدة بـ"الدولة القاتلة للأطفال" يزيد من عزلتها الدولية"، وفق وصفه.وكشف الحنفي عن "مناورة إسرائيلية يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للرّد على قرار محكمة العدل الدولية حول عدم قيامه باستهداف المدنيين، وهو يريد القول للمجتمع الدولي بإنّ المفاوضات جارية، وإذا كانت إسرائيل تريد فعلاً إنجاح المفاوضات عليها أولاً الانسحاب من معبر رفح، ثانياً السماح بدخول المساعدات، وثالثاً إيقاف القصف واستهداف المدنيين".وأشار إلى أنّ "اتفاقية فيلادلفيا" أعطت لإسرائيل ما يمكن وصفه بالسلطة المطلقة لإدخال المساعدات، وكل هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي في إطار تنفيذ المخطط الاسرائيلي لتجويع الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة تلعب الدور الأكبر فيه، لأنها تعتبر أن حصار غزة هو جزء من الضغط على المقاومة الفلسطينية".أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"وحول الواقع الإنساني في غزة قال الحنفي إنّ "هناك مجاعة كبرى والحياة المدنية تعطلت والقطاع يعيش حالة موت سريع لأن المواطن الفلسطيني يقتل بالتجويع"، كاشفاً عن "خطر يهدد حياة المدنيين ألا وهو الخطر البيئي حيث أصيب أكثر من 5000 مواطن فلسطيني في غزة بالسرطان جرّاء الأسلحة الإسرائيلية وتراكم النفايات في الشوارع".

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https://sarabic.ae/20240529/إسرائيل-تؤكد-سيطرتها-على-75-بالمئة-من-محور-فيلادلفيا-بين-غزة-ومصر-1089308292.html

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