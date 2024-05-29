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https://sarabic.ae/20240529/خبير-في-الشأن-الإنساني-الولايات-المتحدة-متعالية-وتعتبر-العالم-ولاية-من-ولاياتها--1089313501.html
خبير في الشأن الإنساني: الولايات المتحدة "متعالية" وتعتبر العالم ولاية من ولاياتها
خبير في الشأن الإنساني: الولايات المتحدة "متعالية" وتعتبر العالم ولاية من ولاياتها
سبوتنيك عربي
أكّد مدير مؤسسة "شاهد لحقوق الإنسان"، محمود الحنفي، أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على لجم إسرائيل، لكنّها تمنع أي تعديل في ميثاق الأمم المتحدة مستخدمة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T13:30+0000
2024-05-29T13:30+0000
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واعتبر الحنفي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "الاستقالات الجماعية في دول الغرب جاءت نتيجة انكشاف الحقيقة أمام الرأي العام".وأشار إلى أنه يجب على أي مسؤول غربي أو أمريكي يشاهد ما يحدث في رفح أن يقدم استقالته.وشدّد على أنّ "إسرائيل دولة غير محترمة في المعنى الدبلوماسي، وتصنيفها من قبل الأمم المتحدة بـ"الدولة القاتلة للأطفال" يزيد من عزلتها الدولية"، وفق وصفه.وكشف الحنفي عن "مناورة إسرائيلية يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للرّد على قرار محكمة العدل الدولية حول عدم قيامه باستهداف المدنيين، وهو يريد القول للمجتمع الدولي بإنّ المفاوضات جارية، وإذا كانت إسرائيل تريد فعلاً إنجاح المفاوضات عليها أولاً الانسحاب من معبر رفح، ثانياً السماح بدخول المساعدات، وثالثاً إيقاف القصف واستهداف المدنيين".وأشار إلى أنّ "اتفاقية فيلادلفيا" أعطت لإسرائيل ما يمكن وصفه بالسلطة المطلقة لإدخال المساعدات، وكل هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي في إطار تنفيذ المخطط الاسرائيلي لتجويع الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة تلعب الدور الأكبر فيه، لأنها تعتبر أن حصار غزة هو جزء من الضغط على المقاومة الفلسطينية".أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"وحول الواقع الإنساني في غزة قال الحنفي إنّ "هناك مجاعة كبرى والحياة المدنية تعطلت والقطاع يعيش حالة موت سريع لأن المواطن الفلسطيني يقتل بالتجويع"، كاشفاً عن "خطر يهدد حياة المدنيين ألا وهو الخطر البيئي حيث أصيب أكثر من 5000 مواطن فلسطيني في غزة بالسرطان جرّاء الأسلحة الإسرائيلية وتراكم النفايات في الشوارع".
https://sarabic.ae/20240529/وزير-إسرائيلي-يدعو-لتحويل-الضفة-الغربية-إلى-وضع-مشابه-لغزة-1089312755.html
https://sarabic.ae/20240529/إسرائيل-تؤكد-سيطرتها-على-75-بالمئة-من-محور-فيلادلفيا-بين-غزة-ومصر-1089308292.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مدينة رفح
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مدينة رفح

خبير في الشأن الإنساني: الولايات المتحدة "متعالية" وتعتبر العالم ولاية من ولاياتها

13:30 GMT 29.05.2024
© AFP 2023 / EYAD BABAفلسطينيون يسيرون في موقع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، 27 مايو/ أيار 2024
فلسطينيون يسيرون في موقع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، 27 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / EYAD BABA
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حصري
أكّد مدير مؤسسة "شاهد لحقوق الإنسان"، محمود الحنفي، أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على لجم إسرائيل، لكنّها تمنع أي تعديل في ميثاق الأمم المتحدة مستخدمة سلطتها من خلال المساهمات التي تقدمها، والقطبية الأحادية هي التي تعيق السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أنّ هناك حالة تململ من تعامل الولايات المتحدة مع كل دول العالم على أنها ولايات أمريكية".
واعتبر الحنفي في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ "الاستقالات الجماعية في دول الغرب جاءت نتيجة انكشاف الحقيقة أمام الرأي العام".
وأشار إلى أنه يجب على أي مسؤول غربي أو أمريكي يشاهد ما يحدث في رفح أن يقدم استقالته.
الإنزال الجوي للمساعدات شمال قطاع غزة غير مجدي ولا يحل أزمة الجوع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
وزير إسرائيلي يدعو لتحويل الضفة الغربية إلى وضع مشابه لغزة
13:11 GMT
وشدّد على أنّ "إسرائيل دولة غير محترمة في المعنى الدبلوماسي، وتصنيفها من قبل الأمم المتحدة بـ"الدولة القاتلة للأطفال" يزيد من عزلتها الدولية"، وفق وصفه.

وثمّن الحنفي "الدور الذي تلعبه الجزائر في الأمم المتحدة لا سيّما وأنها عضو غير دائم في مجلس الأمن، ولكن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل واستخدام حق النقض الفيتو يعرقل أي تطور".

وكشف الحنفي عن "مناورة إسرائيلية يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للرّد على قرار محكمة العدل الدولية حول عدم قيامه باستهداف المدنيين، وهو يريد القول للمجتمع الدولي بإنّ المفاوضات جارية، وإذا كانت إسرائيل تريد فعلاً إنجاح المفاوضات عليها أولاً الانسحاب من معبر رفح، ثانياً السماح بدخول المساعدات، وثالثاً إيقاف القصف واستهداف المدنيين".
جنود إسرائيليون أثناء انتظارهم أوامر الانسحاب في 11 سبتمبر 2005 على محور فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
إسرائيل تؤكد سيطرتها على 75% من محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
11:44 GMT
وأشار إلى أنّ "اتفاقية فيلادلفيا" أعطت لإسرائيل ما يمكن وصفه بالسلطة المطلقة لإدخال المساعدات، وكل هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي في إطار تنفيذ المخطط الاسرائيلي لتجويع الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة تلعب الدور الأكبر فيه، لأنها تعتبر أن حصار غزة هو جزء من الضغط على المقاومة الفلسطينية".
أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"
وحول الواقع الإنساني في غزة قال الحنفي إنّ "هناك مجاعة كبرى والحياة المدنية تعطلت والقطاع يعيش حالة موت سريع لأن المواطن الفلسطيني يقتل بالتجويع"، كاشفاً عن "خطر يهدد حياة المدنيين ألا وهو الخطر البيئي حيث أصيب أكثر من 5000 مواطن فلسطيني في غزة بالسرطان جرّاء الأسلحة الإسرائيلية وتراكم النفايات في الشوارع".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح12:45 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT
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