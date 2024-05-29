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https://sarabic.ae/20240529/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـمصاص-الدماء-1089305111.html
أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"
أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية في غزة يجب أن تتوقف على الفور بتحالف البشرية، قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T09:55+0000
2024-05-29T09:55+0000
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رجب طيب أردوغان
إسرائيل
غزة
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك في كلمة أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، حذر فيها من أنه "لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في سلسلة تدوينات على موقع "إكس".وعلق الرئيس التركي على المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بالقول: "لدي كلمة أقولها للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ سيحاسبنا الله وإياكم جميعا على هذا".وأضاف: "إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة وأوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببا لوجودها".وتابع: "لم تتمكن الأمم المتحدة من وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ولم تتمكن حتى من حماية موظفيها أو عاملي الإغاثة، فقد ماتت الأمم المتحدة مع روحها في غزة وليس الإنسانية فحسب".ووجّه أردوغان رسالة للولايات المتحدة ودول أوروبية، قال فيها: "أيديكم ملطخة بهذه الدماء (في غزة).. التزمتم الصمت فأصبحتم شركاء في "مص الدماء" الذي تمارسه إسرائيل".وقال: "لا يوجد أي معتقد يبرر قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو".وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 81 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
إسرائيل
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, غزة, بنيامين نتنياهو
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, غزة, بنيامين نتنياهو

أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"

09:55 GMT 29.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية في غزة يجب أن تتوقف على الفور بتحالف البشرية، قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تماما.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، حذر فيها من أنه "لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في سلسلة تدوينات على موقع "إكس".
وعلق الرئيس التركي على المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بالقول: "لدي كلمة أقولها للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ سيحاسبنا الله وإياكم جميعا على هذا".
وأضاف: "إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة وأوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببا لوجودها".
وتابع: "لم تتمكن الأمم المتحدة من وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ولم تتمكن حتى من حماية موظفيها أو عاملي الإغاثة، فقد ماتت الأمم المتحدة مع روحها في غزة وليس الإنسانية فحسب".
ووجّه أردوغان رسالة للولايات المتحدة ودول أوروبية، قال فيها: "أيديكم ملطخة بهذه الدماء (في غزة).. التزمتم الصمت فأصبحتم شركاء في "مص الدماء" الذي تمارسه إسرائيل".
وقال: "لا يوجد أي معتقد يبرر قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 81 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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