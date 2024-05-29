أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية في غزة يجب أن تتوقف على الفور بتحالف البشرية، قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تماما.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، حذر فيها من أنه "لن تكون أي دولة آمنة بما فيها تركيا ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في سلسلة تدوينات على موقع "إكس".
#عاجل | الرئيس أردوغان: لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو (كلمة)— Anadolu العربية (@aa_arabic) May 29, 2024
وعلق الرئيس التركي على المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بالقول: "لدي كلمة أقولها للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ سيحاسبنا الله وإياكم جميعا على هذا".
وأضاف: "إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة وأوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببا لوجودها".
وتابع: "لم تتمكن الأمم المتحدة من وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ولم تتمكن حتى من حماية موظفيها أو عاملي الإغاثة، فقد ماتت الأمم المتحدة مع روحها في غزة وليس الإنسانية فحسب".
#عاجل | الرئيس أردوغان للولايات المتحدة ودول أوروبية: أيديكم ملطخة بهذه الدماء (في غزة)، التزمتم الصمت فأصبحتم شركاء في "مص الدماء" الذي تمارسه إسرائيل (كلمة)— Anadolu العربية (@aa_arabic) May 29, 2024
ووجّه أردوغان رسالة للولايات المتحدة ودول أوروبية، قال فيها: "أيديكم ملطخة بهذه الدماء (في غزة).. التزمتم الصمت فأصبحتم شركاء في "مص الدماء" الذي تمارسه إسرائيل".
وقال: "لا يوجد أي معتقد يبرر قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 81 آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.