https://sarabic.ae/20240529/الصين-حول-انتهاكات-حقوق-الإنسان-في-أمريكا-مرض-العنصرية-المزمن-لا-يزال-قائما--1089313074.html
الصين حول انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا: "مرض العنصرية المزمن لا يزال قائما"
الصين حول انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا: "مرض العنصرية المزمن لا يزال قائما"
سبوتنيك عربي
نشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023، كاشفا من خلاله عن تدهور حالة... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T13:21+0000
2024-05-29T13:21+0000
2024-05-29T13:21+0000
سياسة
سياسة خارجية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
حقوق الانسان
مفوضية حقوق الانسان
مجلس حقوق الانسان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/05/1049771186_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7255c2e448163853582728650d75f501.jpg
وأفاد التقرير أن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تدهور عام 2023، مضيفًا أن قضية حقوق الإنسان باتت القضية الأكثر أهمية في البلاد.وأشار التقرير إلى أن الحقوق المدنية والسياسية في الولايات المتحدة مجرد كلام ، مسلطًا الضوء على تفاقم مشاكل العنف المسلح، والمعارك الحزبية، ووحشية الشرطة، وعدم فعالية المساءلة في منظومة إنفاذ القانون، والاحتجاز الجماعي، والعمل القسري، والتلاعب بالانتخابات.وتابع التقرير أن "مرض العنصرية المزمن لا يزال قائما"، مؤكدا أن الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية يواجهون تمييزا عنصريا خطيرا وعدم مساواة في عدة مجالات مثل إنفاذ القانون والخدمات الطبية، فيما يعاني الأمريكيون من ذوي الأصول الآسيوية أيضا من تزايد حدة التمييز الممارس ضدهم، ناهيك عن استمرار انتهاك حقوق الأمريكيين الأصليين.وأضاف التقرير أن عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ناهيك عن الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة والطفل في المجتمع الأمريكي.وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة تمارس الأحادية وسياسات القوة، وتصنع الأزمات الإنسانية، في الوقت الذي لا تلتزم فيه بحقوق الإنسان على أراضيها.قدرات حاملة الطائرات الصينية الجديدة "فوجيان"مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين
https://sarabic.ae/20240528/وزارة-الخارجية-الصينية-على-الولايات-المتحدة-ألا-تتدخل-في-النزاعات-البحرية-بين-الصين-وجيرانها-1089270119.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/05/1049771186_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c7df214bb93fed4c21fd68521d696496.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سياسة, سياسة خارجية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, حقوق الانسان, مفوضية حقوق الانسان, مجلس حقوق الانسان
سياسة, سياسة خارجية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, حقوق الانسان, مفوضية حقوق الانسان, مجلس حقوق الانسان
الصين حول انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا: "مرض العنصرية المزمن لا يزال قائما"
نشر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023، كاشفا من خلاله عن تدهور حالة حقوق الإنسان بالحقائق والأرقام.
وأفاد التقرير أن وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تدهور عام 2023، مضيفًا أن قضية حقوق الإنسان باتت القضية الأكثر أهمية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الحقوق المدنية والسياسية في الولايات المتحدة مجرد كلام
، مسلطًا الضوء على تفاقم مشاكل العنف المسلح، والمعارك الحزبية، ووحشية الشرطة، وعدم فعالية المساءلة في منظومة إنفاذ القانون، والاحتجاز الجماعي، والعمل القسري، والتلاعب بالانتخابات.
وأوضح التقرير أنه "في حين أن الأقلية الحاكمة تحتفظ بالهيمنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن غالبية الناس العاديين يعانون من ازدياد حدة التهميش، مع تجاهل حقوقهم وحرياتهم الأساسية".
وتابع التقرير أن "مرض العنصرية المزمن لا يزال قائما"، مؤكدا أن الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية يواجهون تمييزا عنصريا خطيرا وعدم مساواة في عدة مجالات مثل إنفاذ القانون والخدمات الطبية، فيما يعاني الأمريكيون من ذوي الأصول الآسيوية
أيضا من تزايد حدة التمييز الممارس ضدهم، ناهيك عن استمرار انتهاك حقوق الأمريكيين الأصليين.
وأضاف التقرير أن عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
، أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ناهيك عن الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة والطفل في المجتمع الأمريكي.
وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة تمارس الأحادية وسياسات القوة، وتصنع الأزمات الإنسانية، في الوقت الذي لا تلتزم فيه بحقوق الإنسان على أراضيها.