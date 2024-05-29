https://sarabic.ae/20240529/مصر-والصين-تؤكدان-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-فورا-ورفض-التهجير-القسري-للفلسطينيين-1089306443.html

مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن "تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T10:49+0000

2024-05-29T10:49+0000

2024-05-29T10:49+0000

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالرئيس الصيني بالعاصمة بكين"، مؤكدين على "ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".وشدد السيسي على "ضرورة وقف الحرب في غزة"، مؤكداً على "الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة"، فيما أشاد الرئيس الصيني، بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.يشار إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الجيش الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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