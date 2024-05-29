مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240529/مصر-والصين-تؤكدان-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-فورا-ورفض-التهجير-القسري-للفلسطينيين-1089306443.html
مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين
مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن "تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T10:49+0000
2024-05-29T10:49+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الصين
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089306146_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_cdaba85f30f6bde70553124b7ab9dcbc.jpg
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالرئيس الصيني بالعاصمة بكين"، مؤكدين على "ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".وشدد السيسي على "ضرورة وقف الحرب في غزة"، مؤكداً على "الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة"، فيما أشاد الرئيس الصيني، بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.يشار إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الجيش الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240529/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـمصاص-الدماء-1089305111.html
https://sarabic.ae/20240529/فلسطين-تبعث-برسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-حول-استمرار-إسرائيل-بـجريمة-الإبادة-الجماعية-1089300873.html
مصر
الصين
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1d/1089306146_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_2733a070bb3219a27182900e86a12281.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الصين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر والصين تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين

10:49 GMT 29.05.2024
© Photo / Presidency of Egyptالرئيس الصيني، شي جين بينغ، يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة بكين
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاصمة بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Photo / Presidency of Egypt
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن "تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالرئيس الصيني بالعاصمة بكين"، مؤكدين على "ضرورة وقف إطلاق النار فوراً، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".
وشدد السيسي على "ضرورة وقف الحرب في غزة"، مؤكداً على "الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة"، فيما أشاد الرئيس الصيني، بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
أردوغان يصف نتنياهو بـ"مصاص الدماء"
09:55 GMT
يشار إلى أن أكثر من 45 فلسطينيا قتلوا وأصيب العشرات، بعد قصف الجيش الإسرائيلي مخيما للنازحين شمال غرب رفح، ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
فلسطين تبعث برسائل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حول استمرار إسرائيل بـ"جريمة الإبادة الجماعية"
07:41 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала