https://sarabic.ae/20240528/خبير-أوكراني-غياب-القادة-الصينيين-والأمريكيين-عن-القمة-في-سويسرا-سيكون-بمثابة-إشارة-1089269226.html

خبير أوكراني: غياب القادة الصينيين والأمريكيين عن القمة في سويسرا سيكون بمثابة إشارة

خبير أوكراني: غياب القادة الصينيين والأمريكيين عن القمة في سويسرا سيكون بمثابة إشارة

سبوتنيك عربي

صرح عالم السياسة ومدير المعهد الأوكراني للسياسة، رسلان بورتنيك، أن غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن عن المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T05:34+0000

2024-05-28T05:34+0000

2024-05-28T05:34+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083191232_0:86:2899:1717_1920x0_80_0_0_eae86996dea2d1f765b1187d1d4ca2b4.jpg

وقال بورتنيك على قناة "بوليتيكا" في "يوتيوب": "غياب بايدن هو إشارة لدول العالم الغربي. كما أن غياب شي جين بينغ هو إشارة لدول الجنوب العالمي".وعلق على ادعاءات فلاديمير زيلينسكي حول استعداد 80 دولة للمشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن العديد من الدول ترسل "مجرد مراقبين" غير مخولين بالتوقيع على أي شيء.وأوضح بورتنيك أن "كل شيء معقد. الأمر معقد مع القمة"، وهذا، في رأيه، مرتبط، من بين أمور أخرى، بالانتخابات الأمريكية و"العمل النشط" لروسيا.ودعا زيلينسكي، السبت، شي جين بينغ وبايدن إلى دعم القمة الأوكرانية في سويسرا بمشاركتهما. في الوقت نفسه، أفادت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، بأن رئيس البيت الأبيض لن يذهب إلى مؤتمر في سويسرا، حيث يتعين عليه خلال الفترة نفسها حضور حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في كاليفورنيا.من المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن. وروسيا لن تحضره. وقد تمت دعوة نحو 160 دولة لحضور الاجتماع. وكان السفير الروسي في برن سيرغي جارمونين صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، والذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال في وقت سابق إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها.

https://sarabic.ae/20240518/إعلام-رفض-دول-بريكس-المشاركة-في-مؤتمر-سويسرا-بشأن-أوكرانيا-يجرده-من-معناه-1088955337.html

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين