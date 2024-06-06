الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل

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هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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لقاء سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
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مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
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حصاد الأسبوع
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240606/الكرملين-بوتين-لا-يرد-على-وقاحات-بايدن-ولن-يفعل-1089593854.html
الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل
الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرد على "وقاحات" نظيره الأمريكي جو بايدن، ولن يفعل. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T21:50+0000
2024-06-06T21:50+0000
فلاديمير بوتين
جو بايدن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات لقناة العربية السعودية، أمس الخميس، إن "تصريحات الرئيس الأميركي تضر بسمعته فقط... وبوتين لا يرد على مثل هذه الوقاحات بالمثل ولن يفعل".وكان بوتين قد أكد أمس الأربعاء، أنه توقع "تهجماً" كلاميًا من بايدن، مشيرًا إلى أن الزعيم الأميركي يمكن التنبؤ به.وقال بوتين، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2024: "بايدن بدأ بالتهجم والتحدث بشكل غير لائق إلى حد ما، كما اعتقدت بأن هذا سيكون عليه الحال. وهذا يعني أنني على حق، إذاً يمكن التنبؤ به".وأكد في تصريحات سابقة، أنه "إذا استرشدت الولايات المتحدة بالمصالح الوطنية، فقد تكون هناك بعض التغييرات في السياسة الخارجية، سواء بما يخص العلاقة مع روسيا أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".وتأتي تلك التصريحات في ظل تنفيذ القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240222/بوتين-يعلق-على-تصريحات-بايدن-الفجة--1086318949.html
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فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل

21:50 GMT 06.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرد على "وقاحات" نظيره الأمريكي جو بايدن، ولن يفعل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات لقناة العربية السعودية، أمس الخميس، إن "تصريحات الرئيس الأميركي تضر بسمعته فقط... وبوتين لا يرد على مثل هذه الوقاحات بالمثل ولن يفعل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2024
بوتين يعلق على تصريحات بايدن "الفجة"
22 فبراير, 16:25 GMT
وكان بوتين قد أكد أمس الأربعاء، أنه توقع "تهجماً" كلاميًا من بايدن، مشيرًا إلى أن الزعيم الأميركي يمكن التنبؤ به.
وقال بوتين، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2024: "بايدن بدأ بالتهجم والتحدث بشكل غير لائق إلى حد ما، كما اعتقدت بأن هذا سيكون عليه الحال. وهذا يعني أنني على حق، إذاً يمكن التنبؤ به".
وأكد في تصريحات سابقة، أنه "إذا استرشدت الولايات المتحدة بالمصالح الوطنية، فقد تكون هناك بعض التغييرات في السياسة الخارجية، سواء بما يخص العلاقة مع روسيا أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".
وتأتي تلك التصريحات في ظل تنفيذ القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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