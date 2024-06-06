https://sarabic.ae/20240606/الكرملين-بوتين-لا-يرد-على-وقاحات-بايدن-ولن-يفعل-1089593854.html
الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل
الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرد على "وقاحات" نظيره الأمريكي جو بايدن، ولن يفعل. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T21:50+0000
2024-06-06T21:50+0000
2024-06-06T21:50+0000
فلاديمير بوتين
جو بايدن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيسكوف، في تصريحات لقناة العربية السعودية، أمس الخميس، إن "تصريحات الرئيس الأميركي تضر بسمعته فقط... وبوتين لا يرد على مثل هذه الوقاحات بالمثل ولن يفعل".وكان بوتين قد أكد أمس الأربعاء، أنه توقع "تهجماً" كلاميًا من بايدن، مشيرًا إلى أن الزعيم الأميركي يمكن التنبؤ به.وقال بوتين، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2024: "بايدن بدأ بالتهجم والتحدث بشكل غير لائق إلى حد ما، كما اعتقدت بأن هذا سيكون عليه الحال. وهذا يعني أنني على حق، إذاً يمكن التنبؤ به".وأكد في تصريحات سابقة، أنه "إذا استرشدت الولايات المتحدة بالمصالح الوطنية، فقد تكون هناك بعض التغييرات في السياسة الخارجية، سواء بما يخص العلاقة مع روسيا أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".وتأتي تلك التصريحات في ظل تنفيذ القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240222/بوتين-يعلق-على-تصريحات-بايدن-الفجة--1086318949.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل
أكد متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرد على "وقاحات" نظيره الأمريكي جو بايدن، ولن يفعل.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بيسكوف، في تصريحات لقناة العربية السعودية، أمس الخميس، إن "تصريحات الرئيس الأميركي تضر بسمعته فقط... وبوتين لا يرد على مثل هذه الوقاحات بالمثل ولن يفعل".
وكان بوتين قد أكد أمس الأربعاء، أنه توقع "تهجماً" كلاميًا من بايدن، مشيرًا إلى أن الزعيم الأميركي يمكن التنبؤ به.
وقال بوتين، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2024: "بايدن بدأ بالتهجم والتحدث بشكل غير لائق إلى حد ما، كما اعتقدت بأن هذا سيكون عليه الحال. وهذا يعني أنني على حق، إذاً يمكن التنبؤ به".
وأكد في تصريحات سابقة، أنه "إذا استرشدت الولايات المتحدة بالمصالح الوطنية، فقد تكون هناك بعض التغييرات في السياسة الخارجية، سواء بما يخص العلاقة مع روسيا أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".
وتأتي تلك التصريحات في ظل تنفيذ القوات المسلحة الروسية
، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.