https://sarabic.ae/20240608/خبير-انضمام-مصر-إلى-دول-مجموعة-بريكس-يعزز-من-دورها-في-المنطقة-1089643147.html
خبير: انضمام مصر إلى دول مجموعة "بريكس" يعزز من دورها في المنطقة
خبير: انضمام مصر إلى دول مجموعة "بريكس" يعزز من دورها في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي، مصطفى أحمد، اليوم السبت، أن انضمام مصر إلى دول مجموعة "بريكس" سيعزز تواجدها كدولة مهمة في المنطقة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T14:36+0000
2024-06-08T14:36+0000
2024-06-08T14:36+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
مصر
مجموعة بريكس
الأخبار
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القاهرة - سبوتنيك. وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حول أهمية انضمام مصر إلى "بريكس": "تعد العلاقات الروسية المصرية تاريخية، إذ تمتد إلى ما قبل "بريكس" منذ بداية الخمسينيات إلى الفترة الحالية، لكن دخول مصر في منطقة "بريكس" سيعزز تواجدها كدولة مهمة في المنطقة، لها أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالملاحة وقناة السويس وما إلى ذلك، فضلا عن تنمية التجارة البينية بين مصر وروسيا".وأضاف في هذا الصدد: "في مصر، بدأت في الآونة الأخيرة العديد من المشروعات بشراكة روسية، منها مشروع محطة الضبعة النووية، والمشروع الخاص بمنطقة التجارة الحرة الروسية في شرق بورسعيد، الأمر الذي يعزز من ثقل مصر في المنطقة، كما سيعود بالفائدة الكبيرة عليها لاسيما ما يتعلق بالنقد الأجنبي، خاصة أن البلاد بدأت مؤخرا الدخول في حالة من الاستقرار الاقتصادي، ما يدعم قطاع التبادل التجاري ويساهم في تنويع سلة العملات بينها وبين الدول الأخرى". وحول أثر انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"، بكل ما تتمتع به هذه الدولة من قوة عسكرية وسياسية في المنطقة، على الوطن العربي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، قال الخبير السياسي: "بالطبع مصر والإمارات والسعودية قوى إقليمية كبيرة، وهذه الدول تتمتع بثقل كبير في المنطقة، وخاصة في القضايا الإقليمية وأهمها القضية الفلسطينية إذا تحدثنا بشكل رئيسي، وبذلك سيكون لهذا مردود كبير على المنطقة".وتابع موضحا أنه "بالطبع سنجد في الفترة أو خلال السنوات القادمة بعض الدول العربية التي تريد الانتماء إلى هذا التكتل الاقتصادي الكبير من أجل تعزيز نفوذها وتطوير علاقاتها الدولية في إطار التبادل التجاري والتعاون".وعلى المستوى الدولي، لفت الخبير إلى أن هذه الدول "ستكون مفتاح أو بوابة الاستثمار والتجارة لكل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا في المنطقة، ما يعزز من حجم الاستثمارات الخاصة بدول "بريكس" في هذا الجزء من العالم".واختتم، اليوم السبت، منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي فعاليات دورته الـ 27 التي انطلقت الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة. وتعد وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.ويعتبر منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنوياً منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال؛ ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.وشكّل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال، ولمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والعالم بشكل عالم.
https://sarabic.ae/20240607/وزيرة-التخطيط-المصرية-لـسبوتنيك-مصر-شريك-مهم-لـبريكس-لكونها-بوابة-لأفريقيا-1089596381.html
https://sarabic.ae/20240502/-وزير-المال-المصري-ندرس-اعتماد-عملات-دول-بريكس-في-التسويات-المالية-بيننا--1088450044.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, مصر, مجموعة بريكس, الأخبار
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, مصر, مجموعة بريكس, الأخبار
خبير: انضمام مصر إلى دول مجموعة "بريكس" يعزز من دورها في المنطقة
أكد الباحث السياسي، مصطفى أحمد، اليوم السبت، أن انضمام مصر إلى دول مجموعة "بريكس" سيعزز تواجدها كدولة مهمة في المنطقة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حول أهمية انضمام مصر إلى "بريكس": "تعد العلاقات الروسية المصرية تاريخية، إذ تمتد إلى ما قبل "بريكس" منذ بداية الخمسينيات إلى الفترة الحالية، لكن دخول مصر في منطقة "بريكس" سيعزز تواجدها كدولة مهمة في المنطقة، لها أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالملاحة وقناة السويس وما إلى ذلك، فضلا عن تنمية التجارة البينية بين مصر وروسيا".
وأضاف في هذا الصدد: "في مصر، بدأت في الآونة الأخيرة العديد من المشروعات بشراكة روسية، منها مشروع محطة الضبعة النووية
، والمشروع الخاص بمنطقة التجارة الحرة الروسية في شرق بورسعيد، الأمر الذي يعزز من ثقل مصر في المنطقة، كما سيعود بالفائدة الكبيرة عليها لاسيما ما يتعلق بالنقد الأجنبي، خاصة أن البلاد بدأت مؤخرا الدخول في حالة من الاستقرار الاقتصادي، ما يدعم قطاع التبادل التجاري ويساهم في تنويع سلة العملات بينها وبين الدول الأخرى".
وحول أثر انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"
، بكل ما تتمتع به هذه الدولة من قوة عسكرية وسياسية في المنطقة، على الوطن العربي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، قال الخبير السياسي: "بالطبع مصر والإمارات والسعودية قوى إقليمية كبيرة، وهذه الدول تتمتع بثقل كبير في المنطقة، وخاصة في القضايا الإقليمية وأهمها القضية الفلسطينية إذا تحدثنا بشكل رئيسي، وبذلك سيكون لهذا مردود كبير على المنطقة".
وتابع موضحا أنه "بالطبع سنجد في الفترة أو خلال السنوات القادمة بعض الدول العربية التي تريد الانتماء إلى هذا التكتل الاقتصادي الكبير من أجل تعزيز نفوذها وتطوير علاقاتها الدولية في إطار التبادل التجاري والتعاون".
وعلى المستوى الدولي، لفت الخبير إلى أن هذه الدول "ستكون مفتاح أو بوابة الاستثمار والتجارة لكل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا في المنطقة، ما يعزز من حجم الاستثمارات الخاصة بدول "بريكس" في هذا الجزء من العالم".
واختتم، اليوم السبت، منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي فعاليات دورته الـ 27 التي انطلقت الأربعاء الماضي، بمشاركة أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة. وتعد وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى.
ويعتبر منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد سنوياً منذ عام 1997، حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال؛ ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.
وشكّل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال، ولمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية، التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة، والعالم بشكل عالم.