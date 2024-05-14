https://sarabic.ae/20240514/بوتين-وشي-جين-بينغ-سيناقشان-التعاون-في-مجموعة-بريكس-خلال-مفاوضات-بكين-1088834275.html

بوتين وشي جين بينغ سيناقشان التعاون في مجموعة "بريكس" خلال مفاوضات بكين

بوتين وشي جين بينغ سيناقشان التعاون في مجموعة "بريكس" خلال مفاوضات بكين

سبوتنيك عربي

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، سيناقشان التعاون الدولي خلال محادثات في بكين، بما في ذلك... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T15:04+0000

2024-05-14T15:04+0000

2024-05-14T15:34+0000

روسيا

الصين

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وأضاف أوشاكوف للصحفيين، أنه "سيكون هناك تبادل متعمق لوجهات النظر حول قضايا التفاعل في مختلف المنظمات والهياكل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، حيث تتحدث روسيا والصين بشكل تضامني حول جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة تقريبًا، وبطبيعة الحال، التعاون بين البلدين، وسيتم التطرق أيضًا إلى الموضوعات التي تتعلق بمجموعة "بريكس".كما وصرح مساعد الرئيس الروسي الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، إن الشراكة بين بلاده والصين تثبت القدرة على مقاومة أي ضغوط خارجية.وأشار أوشاكوف إلى أن الشراكة بين روسيا والصين تقوم على احترام سيادة ومصالح البلدين، وهي جديرة بالثقة، ومفيدة للطرفين.وأعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وجاء في البيان: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 16-17 مايو/أيار 2024، كأول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه".وأشار البيان إلى أن الرئيسين يعتزمان مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون العملي بين البلدين.️ وأضاف الكرملين: "من المقرر أن يوقع رئيسا الدولتين، عقب المحادثات، على بيان مشترك وعدد من الوثائق الثنائية".كما سيلتقي بوتين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، في أمسية رسمية بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وافتتاح سنوات الثقافة الروسية الصينية.

https://sarabic.ae/20240514/الكرملين-يكشف-موعد-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1088818611.html

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