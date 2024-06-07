https://sarabic.ae/20240607/وزيرة-التخطيط-المصرية-لـسبوتنيك-مصر-شريك-مهم-لـبريكس-لكونها-بوابة-لأفريقيا-1089596381.html

وزيرة التخطيط المصرية لـ"سبوتنيك": مصر شريك مهم لـ"بريكس" لكونها بوابة لأفريقيا

وزيرة التخطيط المصرية لـ"سبوتنيك": مصر شريك مهم لـ"بريكس" لكونها بوابة لأفريقيا

سبوتنيك عربي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أصبحت شريكا مهما لتكتل "بريكس"، لأنها ستكون مدخلا وبوابة إلى الدول الأفريقية. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T06:15+0000

2024-06-07T06:15+0000

2024-06-07T06:15+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مصر

مجموعة بريكس

روسيا

اقتصاد

الأخبار

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات وزيرة التخطيط المصرية لـ"سبوتنيك" اليوم الجمعة، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وقالت السعيد، إن "مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز ولديها اتفاقات تجارة الحرة مع كثير من الدول في أفريقيا".وأشارت إلى أن "مصر وجهت في الآونة الأخيرة حجما كبيرا جدا من استثماراتها العامة إلى تحسين مستوى البنية التحتية مثل شبكة الموانئ والطرق حتى تكون جاذبة للاستثمار من القطاع الخاص".وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن القاهرة تأمل في المزيد من المشاركة مع دول بريكس من أجل تسهيل حركة الاستثمار ودفع عجلة التجارة الخارجية.وانضمت مصر رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.جاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب 2023، في جوهانسبرغ لحضور القمة الـ15 لـ"بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي.وتأمل مصر أن يساعد انضمامها للمجموعة في تخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية من خلال تقليل الحاجة إلى المعاملات بالدولار وجذب استثمارات جديدة.

https://sarabic.ae/20230824/خبير-يوضح-سبب-اختيار-مصر-للإنضمام-لـبريكس-وما-الذي-تقدمه-للمجموعة-1080382748.html

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, مصر, مجموعة بريكس, روسيا, اقتصاد, الأخبار, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024