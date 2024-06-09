https://sarabic.ae/20240609/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-روسيا-للمشاركة-في-اجتماع-بريكس-1089663523.html
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع "بريكس"
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع "بريكس"
سبوتنيك عربي
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى روسيا، للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية تجمع "بريكس" المقرر عقدها خلال الفترة 10 - 12 يونيو/ حزيران... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T10:15+0000
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وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنه من المقرر أن تتضمن مشاركة شكري إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع.وأضاف البيان أن الوزير يشارك في الجلسة الأولى حول التعاون في إطار بريكس والقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى جلسة ثانية حول صيغ التعاون مع الدول الشريكة.وأوضح أن الزيارة ستشمل أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، وذلك لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي.كما لفت البيان إلى أنه ستم التشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240607/وزيرة-التخطيط-المصرية-لـسبوتنيك-مصر-شريك-مهم-لـبريكس-لكونها-بوابة-لأفريقيا-1089596381.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, مجموعة بريكس, اقتصاد, الأخبار
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع "بريكس"
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى روسيا، للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية تجمع "بريكس" المقرر عقدها خلال الفترة 10 - 12 يونيو/ حزيران الجاري في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنه من المقرر أن تتضمن مشاركة شكري إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع.
وأضاف البيان أن الوزير يشارك في الجلسة الأولى حول التعاون في إطار بريكس
والقضايا الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى جلسة ثانية حول صيغ التعاون مع الدول الشريكة.
وأوضح أن الزيارة ستشمل أيضاً عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع، وذلك لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي.
كما لفت البيان إلى أنه ستم التشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة، وجهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر
وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.