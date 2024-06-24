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https://sarabic.ae/20240624/إيران-دخلنا-فصلا-جديدا-من-العلاقات-مع-البحرين-1090147284.html
إيران: دخلنا فصلا جديدا من العلاقات مع البحرين
إيران: دخلنا فصلا جديدا من العلاقات مع البحرين
سبوتنيك عربي
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الاثنين، إن العلاقات مع البحرين دخلت فصلاً جديداً، مؤكدا الاتفاق على دراسة أرضية لإحياء العلاقات... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T17:58+0000
2024-06-24T17:58+0000
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ونقل موقع "ايران نوانس" الإيراني، عن باقري كني، قوله إن إيران توصلت لاتفاق مع البحرين على آلية لفك تجميد أموال إيرانية في أحد بنوك البحرين، مؤكدا أن هذا الموضوع أثير خلال لقائه مع وزير خارجية البحرين في طهران بالأمس.وأعلن البنك المركزي الإيراني، صباح اليوم، عن بدء المحادثات حول تحرير موارد النقد الأجنبي الإيراني في البحرين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد إجراء مفاوضات بين البلدين على هامش الاجتماع السنوي الخمسين للبنك الإسلامي للتنمية بالرياض، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.والتقى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، مساء أمس الأحد، بنظيره الإيراني (بالوكالة) علي باقري كني، وعقدا اجتماعاً ثنائيا.وأفادت وزار ة الخارجية البحرينية، في بيان لها، بأن الطرفين اتفقا، في هذا اللقاء، على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، في مايو/ أيار 2024، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، إن إيران ستأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين.ويرى برلمانيون ومراقبون عدم وجود موانع تحول دون تبادل السفراء في وقت قريب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والرغبة المتبادلة بين البلدين، بعد استعادة العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية في وقت سابق، متوقعين عودة تبادل السفراء بين البحرين وإيران قريبا، في ظل رغبة متبادلة لإعادة العلاقات بين البلدين.وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
https://sarabic.ae/20240624/برلماني-بحريني-تبادل-السفراء-بين-المنامة-وطهران-قريبا-وروسيا-قامت-بدور-كبير-1090142198.html
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البحرين, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
البحرين, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: دخلنا فصلا جديدا من العلاقات مع البحرين

17:58 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الاثنين، إن العلاقات مع البحرين دخلت فصلاً جديداً، مؤكدا الاتفاق على دراسة أرضية لإحياء العلاقات المشتركة.
ونقل موقع "ايران نوانس" الإيراني، عن باقري كني، قوله إن إيران توصلت لاتفاق مع البحرين على آلية لفك تجميد أموال إيرانية في أحد بنوك البحرين، مؤكدا أن هذا الموضوع أثير خلال لقائه مع وزير خارجية البحرين في طهران بالأمس.
وأعلن البنك المركزي الإيراني، صباح اليوم، عن بدء المحادثات حول تحرير موارد النقد الأجنبي الإيراني في البحرين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد إجراء مفاوضات بين البلدين على هامش الاجتماع السنوي الخمسين للبنك الإسلامي للتنمية بالرياض، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
والتقى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، مساء أمس الأحد، بنظيره الإيراني (بالوكالة) علي باقري كني، وعقدا اجتماعاً ثنائيا.
وأفادت وزار ة الخارجية البحرينية، في بيان لها، بأن الطرفين اتفقا، في هذا اللقاء، على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، في مايو/ أيار 2024، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.
البرلماني البحريني ممدوح الصالح، رئيس لجنة الخدمات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
برلماني بحريني: تبادل السفراء بين المنامة وطهران قريبا... وروسيا قامت بدور كبير
15:13 GMT
وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، إن إيران ستأخذ بالاعتبار تصريحات ملك البحرين.
ويرى برلمانيون ومراقبون عدم وجود موانع تحول دون تبادل السفراء في وقت قريب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والرغبة المتبادلة بين البلدين، بعد استعادة العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية في وقت سابق، متوقعين عودة تبادل السفراء بين البحرين وإيران قريبا، في ظل رغبة متبادلة لإعادة العلاقات بين البلدين.
وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
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