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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
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خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240624/برلماني-بحريني-تبادل-السفراء-بين-المنامة-وطهران-قريبا-وروسيا-قامت-بدور-كبير-1090142198.html
برلماني بحريني: تبادل السفراء بين المنامة وطهران قريبا... وروسيا قامت بدور كبير
برلماني بحريني: تبادل السفراء بين المنامة وطهران قريبا... وروسيا قامت بدور كبير
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران والبحرين عزمهما بدء محادثات استئناف العلاقات السياسية بين البلدين. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T15:13+0000
2024-06-24T15:13+0000
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التقى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، مساء أمس الأحد، نظيره الإيراني (بالوكالة) علي باقري كني، وعقدا اجتماعاً ثنائياً في طهران.وأفادت وزار ة الخارجية البحرينية، في بيان لها، بأن الطرفين اتفقا، في هذا اللقاء، على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، في مايو/ أيار 2024، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.في الإطار قال البرلماني البحريني، ممدوح الصالح، إن اللقاءات السابقة غير المعلنة بين إيران ومملكة البحرين، استمرت لفترة طويلة حتى وصلت إلى المستوى الحالي، بعد أن اتُفق على أغلب الملفات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين إيران والبحرين ستشهد تطورات كبيرة ومهمة، خاصة في ظل النية الصادقة بين البلدين لإعادة العلاقات للمستوى الذي كانت عليه في السابق.وشدد على أهمية الدور الروسي في سياق إعادة العلاقات بين البحرين وإيران، بعد الدور الصيني الذي رعى إعادة العلاقات بين السعودية وإيران.ولفت إلى أن العلاقة الاقتصادية، والرؤية التي ينطلق من خلالها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، تؤثر بشكل في مستقبل المنطقة، خاصة مع إعادة حركة الطيران، وحركة التجارة بين البلدين، التي يتوق لها التجار من الجانبين.وأشار إلى أن روسيا تتحرك وفق نظرة جديدة بعيدة عن الأزمات، في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى المستقبل والتنمية.وجاء في بيان مشترك للبلدين، بشأن مباحثات وزير خارجية إيران بالإنابة، علي باقري كني، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقاء الأحد في طهران أنه:وأضاف البيان: "اتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.
https://sarabic.ae/20240623/البحرين-وإيران-تتفقان-على-البدء-بمحادثات-لاستئناف-العلاقات-السياسية-بين-البلدين-1090113648.html
https://sarabic.ae/20240624/البحرين-وإيران-تعلنان-بدء-محادثات-التطبيع-1090139048.html
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حصري, أخبار ايران اليوم, البحرين, أخبار حزب الله, قطاع غزة
حصري, أخبار ايران اليوم, البحرين, أخبار حزب الله, قطاع غزة

برلماني بحريني: تبادل السفراء بين المنامة وطهران قريبا... وروسيا قامت بدور كبير

15:13 GMT 24.06.2024
© Sputnik . mamdoh Elsalehالبرلماني البحريني ممدوح الصالح، رئيس لجنة الخدمات
البرلماني البحريني ممدوح الصالح، رئيس لجنة الخدمات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . mamdoh Elsaleh
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حصري
أعلنت إيران والبحرين عزمهما بدء محادثات استئناف العلاقات السياسية بين البلدين.
التقى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، مساء أمس الأحد، نظيره الإيراني (بالوكالة) علي باقري كني، وعقدا اجتماعاً ثنائياً في طهران.
وأفادت وزار ة الخارجية البحرينية، في بيان لها، بأن الطرفين اتفقا، في هذا اللقاء، على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، في مايو/ أيار 2024، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.
وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
البحرين وإيران تتفقان على البدء بمحادثات لاستئناف العلاقات السياسية بين البلدين
أمس, 20:28 GMT
في الإطار قال البرلماني البحريني، ممدوح الصالح، إن اللقاءات السابقة غير المعلنة بين إيران ومملكة البحرين، استمرت لفترة طويلة حتى وصلت إلى المستوى الحالي، بعد أن اتُفق على أغلب الملفات.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين إيران والبحرين ستشهد تطورات كبيرة ومهمة، خاصة في ظل النية الصادقة بين البلدين لإعادة العلاقات للمستوى الذي كانت عليه في السابق.
وأشار إلى أن عودة السفراء بين البلدين، باتت قريبة خلال الأسابيع أو الأشهر، خاصة أن الكثير من الملفات جرى الاتفاق عليها.
وشدد على أهمية الدور الروسي في سياق إعادة العلاقات بين البحرين وإيران، بعد الدور الصيني الذي رعى إعادة العلاقات بين السعودية وإيران.
ولفت إلى أن العلاقة الاقتصادية، والرؤية التي ينطلق من خلالها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، تؤثر بشكل في مستقبل المنطقة، خاصة مع إعادة حركة الطيران، وحركة التجارة بين البلدين، التي يتوق لها التجار من الجانبين.
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
راديو
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
14:03 GMT
وبشأن الدور الروسي في تقريب وجهات النظر، أوضح أن الرئيس الروسي يقوم بدور عالمي كبير، خاصة في ظل علاقة موسكو بدول الخليج، والانفتاح بين روسيا والدول العربية، بالإضافة إلى العلاقة مع إيران، وهي حلقة متصلة ببعضها.
وأشار إلى أن روسيا تتحرك وفق نظرة جديدة بعيدة عن الأزمات، في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى المستقبل والتنمية.
وجاء في بيان مشترك للبلدين، بشأن مباحثات وزير خارجية إيران بالإنابة، علي باقري كني، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقاء الأحد في طهران أنه:
"في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، عقد وزير الخارجية (البحريني) الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اجتماعا ثنائياً في طهران الأحد، مع الدكتور،علي باقري كني، وزير الخارجية المكلف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي".
وأضاف البيان: "اتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.
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