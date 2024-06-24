https://sarabic.ae/20240624/برلماني-بحريني-تبادل-السفراء-بين-المنامة-وطهران-قريبا-وروسيا-قامت-بدور-كبير-1090142198.html

برلماني بحريني: تبادل السفراء بين المنامة وطهران قريبا... وروسيا قامت بدور كبير

برلماني بحريني: تبادل السفراء بين المنامة وطهران قريبا... وروسيا قامت بدور كبير

سبوتنيك عربي

أعلنت إيران والبحرين عزمهما بدء محادثات استئناف العلاقات السياسية بين البلدين. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T15:13+0000

2024-06-24T15:13+0000

2024-06-24T15:13+0000

حصري

أخبار ايران اليوم

البحرين

أخبار حزب الله

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0c/1083086776_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a683f3b154076527e3b818889395413f.jpg

التقى وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، مساء أمس الأحد، نظيره الإيراني (بالوكالة) علي باقري كني، وعقدا اجتماعاً ثنائياً في طهران.وأفادت وزار ة الخارجية البحرينية، في بيان لها، بأن الطرفين اتفقا، في هذا اللقاء، على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعلن خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، في مايو/ أيار 2024، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرًا إلى زوال المشكلات بين الجانبين.في الإطار قال البرلماني البحريني، ممدوح الصالح، إن اللقاءات السابقة غير المعلنة بين إيران ومملكة البحرين، استمرت لفترة طويلة حتى وصلت إلى المستوى الحالي، بعد أن اتُفق على أغلب الملفات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين إيران والبحرين ستشهد تطورات كبيرة ومهمة، خاصة في ظل النية الصادقة بين البلدين لإعادة العلاقات للمستوى الذي كانت عليه في السابق.وشدد على أهمية الدور الروسي في سياق إعادة العلاقات بين البحرين وإيران، بعد الدور الصيني الذي رعى إعادة العلاقات بين السعودية وإيران.ولفت إلى أن العلاقة الاقتصادية، والرؤية التي ينطلق من خلالها ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، تؤثر بشكل في مستقبل المنطقة، خاصة مع إعادة حركة الطيران، وحركة التجارة بين البلدين، التي يتوق لها التجار من الجانبين.وأشار إلى أن روسيا تتحرك وفق نظرة جديدة بعيدة عن الأزمات، في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى المستقبل والتنمية.وجاء في بيان مشترك للبلدين، بشأن مباحثات وزير خارجية إيران بالإنابة، علي باقري كني، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقاء الأحد في طهران أنه:وأضاف البيان: "اتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.

https://sarabic.ae/20240623/البحرين-وإيران-تتفقان-على-البدء-بمحادثات-لاستئناف-العلاقات-السياسية-بين-البلدين-1090113648.html

https://sarabic.ae/20240624/البحرين-وإيران-تعلنان-بدء-محادثات-التطبيع-1090139048.html

البحرين

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار ايران اليوم, البحرين, أخبار حزب الله, قطاع غزة