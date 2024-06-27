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https://sarabic.ae/20240627/انسحاب-أول-مرشح-من-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1090215401.html
انسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
انسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن المرشح الرئاسي في إيران، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T06:58+0000
2024-06-27T06:58+0000
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وانسحب زاده هاشمي المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية من السباق، يوم أمس الأربعاء، وقال هاشمي في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إنه يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية استجابة لطلب جبهة القوى الثورية في إيران.وهناك 3 مرشحين من التيار المتشدد هم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي رضا زاكاني، ويتخوف التيار المتشدد من خسارة الانتخابات الرئاسية في ظل وجود عدة مرشحين مقابل مرشح واحد من التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان.ويعد وهذا أول انسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في إيران من قِبل المرشحين.شارك زاده هاشمي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ، وحصل على أقل من مليون صوت، واحتل المركز الأخير، وفقا لتقارير "أسوشيتد برس".
https://sarabic.ae/20240622/خامنئي-على-المرشحين-للرئاسة-في-إيران-تجنب-التصريحات-التي-تفرح-العدو-1090064126.html
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إيران, العالم
إيران, العالم

انسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

06:58 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلن المرشح الرئاسي في إيران، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.
وانسحب زاده هاشمي المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية من السباق، يوم أمس الأربعاء، وقال هاشمي في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إنه يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية استجابة لطلب جبهة القوى الثورية في إيران.

وقدم شكره لحملته الانتخابية ومجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية، ودعا بقية المرشحين إلى التوافق والانسحاب لصالح المرشح الأصلح وفق تعبيره. وحثهم على فعل الشيء نفسه "حتى يتم تعزيز جبهة الثورة".

وهناك 3 مرشحين من التيار المتشدد هم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي رضا زاكاني، ويتخوف التيار المتشدد من خسارة الانتخابات الرئاسية في ظل وجود عدة مرشحين مقابل مرشح واحد من التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان.
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
خامنئي: على المرشحين للرئاسة في إيران تجنب التصريحات التي "تفرح العدو"
22 يونيو, 09:09 GMT
ويعد وهذا أول انسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في إيران من قِبل المرشحين.
شارك زاده هاشمي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ، وحصل على أقل من مليون صوت، واحتل المركز الأخير، وفقا لتقارير "أسوشيتد برس".
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