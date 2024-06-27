https://sarabic.ae/20240627/انسحاب-أول-مرشح-من-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1090215401.html

انسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن المرشح الرئاسي في إيران، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T06:58+0000

2024-06-27T06:58+0000

2024-06-27T06:58+0000

إيران

العالم

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وانسحب زاده هاشمي المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية من السباق، يوم أمس الأربعاء، وقال هاشمي في تغريدة له عبر منصة "إكس"، إنه يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية استجابة لطلب جبهة القوى الثورية في إيران.وهناك 3 مرشحين من التيار المتشدد هم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي رضا زاكاني، ويتخوف التيار المتشدد من خسارة الانتخابات الرئاسية في ظل وجود عدة مرشحين مقابل مرشح واحد من التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان.ويعد وهذا أول انسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في إيران من قِبل المرشحين.شارك زاده هاشمي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 ، وحصل على أقل من مليون صوت، واحتل المركز الأخير، وفقا لتقارير "أسوشيتد برس".

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