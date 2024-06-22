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https://sarabic.ae/20240622/خامنئي-على-المرشحين-للرئاسة-في-إيران-تجنب-التصريحات-التي-تفرح-العدو-1090064126.html
خامنئي: على المرشحين للرئاسة في إيران تجنب التصريحات التي "تفرح العدو"
خامنئي: على المرشحين للرئاسة في إيران تجنب التصريحات التي "تفرح العدو"
سبوتنيك عربي
دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، السلطة القضائية في البلاد، إلى "تنفيذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات". 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T09:09+0000
2024-06-22T09:09+0000
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وخلال استقباله عددا من المسؤولين في السلطة القضائية، قال خامنئي، إنه "يجب على السلطة القضائية أن تعمل بطريقة تجعل الرأي العام يشعر بأنها هي مكان تنفيذ العدالة حقا"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأشار إلى الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية للمرشحين وتصريحاتهم الدعائية، مشددا على "ضرورة أن يتجنب المرشحون للانتخابات الرئاسية، التصريحات التي تفرح الأعداء".ويتنافس 6 مرشحين على منصب الرئيس الإيراني، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.وتستمر فترة الحملة الانتخابية ، حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد، يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.وفي 19 مايو/ أيار الماضي، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في الغابات الجبلية الشمالية الغربية من البلاد، ما أسفر عن مقتله ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، و6 آخرين.وبموجب الدستور، يتولى النائب الأول للرئيس الإيراني، رئاسة البلاد بالوكالة، بناء على توجيهات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لحين انتخاب رئيس جديد.
https://sarabic.ae/20240610/إيران-تستبعد-التصويت-الإلكتروني-من-الانتخابات-الرئاسية-1089691446.html
https://sarabic.ae/20240606/وزير-الاستخبارات-الإيراني-يحذر-مرشحي-الرئاسة-من-أي-نهج-تخريبي-1089566446.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

خامنئي: على المرشحين للرئاسة في إيران تجنب التصريحات التي "تفرح العدو"

09:09 GMT 22.06.2024
© AP Photoالمرشد الإيراني، علي خامنئي
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، السلطة القضائية في البلاد، إلى "تنفيذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات".
وخلال استقباله عددا من المسؤولين في السلطة القضائية، قال خامنئي، إنه "يجب على السلطة القضائية أن تعمل بطريقة تجعل الرأي العام يشعر بأنها هي مكان تنفيذ العدالة حقا"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأشار إلى الانتخابات الرئاسية والحملات الانتخابية للمرشحين وتصريحاتهم الدعائية، مشددا على "ضرورة أن يتجنب المرشحون للانتخابات الرئاسية، التصريحات التي تفرح الأعداء".
مسؤولو الانتخابات الإيرانيون يعملون في مكتب تسجيل المرشحين في طهران قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد، 30 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
إيران تستبعد التصويت الإلكتروني من الانتخابات الرئاسية
10 يونيو, 07:25 GMT
ويتنافس 6 مرشحين على منصب الرئيس الإيراني، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.
وتستمر فترة الحملة الانتخابية ، حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد، يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.
وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
وزير الاستخبارات الإيراني يحذر مرشحي الرئاسة من أي "نهج تخريبي"
6 يونيو, 09:05 GMT
وفي 19 مايو/ أيار الماضي، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له في الغابات الجبلية الشمالية الغربية من البلاد، ما أسفر عن مقتله ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، و6 آخرين.
وبموجب الدستور، يتولى النائب الأول للرئيس الإيراني، رئاسة البلاد بالوكالة، بناء على توجيهات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لحين انتخاب رئيس جديد.
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