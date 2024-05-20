https://sarabic.ae/20240520/وفاة-الرئيس-الإيراني-وجميع-من-كانوا-على-متن-الطائرة--عاجل-1089006111.html
وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وجميع من كانوا على متن الطائرة
وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وجميع من كانوا على متن الطائرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T04:10+0000
2024-05-20T04:10+0000
2024-05-20T05:05+0000
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وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.وكانت الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تحديد المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالتالي فإن عمل فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة ترافق مع العديد من الصعوبات
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم
الرئيس الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم
وفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وجميع من كانوا على متن الطائرة
04:10 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 05:05 GMT 20.05.2024)
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
وكانت الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تحديد المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالتالي فإن عمل فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة ترافق مع العديد من الصعوبات