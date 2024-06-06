https://sarabic.ae/20240606/وزير-الاستخبارات-الإيراني-يحذر-مرشحي-الرئاسة-من-أي-نهج-تخريبي-1089566446.html
وزير الاستخبارات الإيراني يحذر مرشحي الرئاسة من أي "نهج تخريبي"
وزير الاستخبارات الإيراني يحذر مرشحي الرئاسة من أي "نهج تخريبي"
سبوتنيك عربي
قال سيد إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، إن سلوك المرشحين في الانتخابات الرئاسية يتم مراقبته، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه قضائيا. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T09:05+0000
2024-06-06T09:05+0000
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ووجّه خطيب تحذيرا للمرشحين مما وصفه بـ"نهج تخريبي"، مؤكدًا أن مراقبة سلوك مرشحي الانتخابات الرئاسية ومؤيديهم يتم بحيادية تامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس".وأغلقت إيران، يوم الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيتم إجراؤها لاختيار رئيس جديد للبلاد إثر مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا.ويباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 11 يونيو/ حزيران الجاري، إيذانا ببدء الحملات الانتخابية للمرشحين، التي تستمر أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو.وكان أبرز المرشحين، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.ودخل إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، وأحد المرشحين للتيار الإصلاحي، إلى السباق، فيما قدم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
https://sarabic.ae/20240603/الداخلية-الإيرانية-تعلن-غلق-باب-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-بعد-ترشح-80-شخصا-1089480305.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
وزير الاستخبارات الإيراني يحذر مرشحي الرئاسة من أي "نهج تخريبي"
قال سيد إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، إن سلوك المرشحين في الانتخابات الرئاسية يتم مراقبته، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه قضائيا.
ووجّه خطيب تحذيرا للمرشحين مما وصفه بـ"نهج تخريبي"، مؤكدًا أن مراقبة سلوك مرشحي الانتخابات
الرئاسية ومؤيديهم يتم بحيادية تامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس".
وأغلقت إيران، يوم الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيتم إجراؤها لاختيار رئيس جديد للبلاد إثر مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية.
وأعلن وزير الداخلية
الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا.
ويباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 11 يونيو/ حزيران الجاري، إيذانا ببدء الحملات الانتخابية للمرشحين، التي تستمر أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو.
وكان أبرز المرشحين، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ودخل إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، وأحد المرشحين للتيار الإصلاحي، إلى السباق، فيما قدم الرئيس الإيراني السابق
، محمود أحمدي نجاد، ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.