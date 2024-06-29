إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
كواليس السينما
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
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مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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الموسيقى بين الحياة والفن
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27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات
إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، بأن نتائج الفرز الأولية للأصوات تشير إلى أن مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T01:25+0000
2024-06-29T01:25+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن نتائج التصويت الأولية بعد فرز 2 مليون و372 ألف و866 صوتًا، حصل بزشكيان على 973 ألفًا و52 صوتًا، يليه المرشح جليلي بحصوله على 963 ألفًا و615 صوتًا، وقاليباف على 341 ألفًا و56 صوتًا، وبور محمدي على 15 ألفًا و625 صوتً.وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وانتهاء التصويت.وجرت في إيران يوم أمس الجمعة 28 يونيو/حزيران، انتخابات رئاسية مبكرة، بعد أن رحل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240628/الجالية-الإيرانية-في-سوريا-تنتخب-رئيسا-جديدا-لبلادها-1090280458.html
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إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات

01:25 GMT 29.06.2024
© AFP 2023 / RAHEB HOMAVANDIالانتخابات الرئاسية الإيرانية 28 يونيو 2024
الانتخابات الرئاسية الإيرانية 28 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / RAHEB HOMAVANDI
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، بأن نتائج الفرز الأولية للأصوات تشير إلى أن مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية.
طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن نتائج التصويت الأولية بعد فرز 2 مليون و372 ألف و866 صوتًا، حصل بزشكيان على 973 ألفًا و52 صوتًا، يليه المرشح جليلي بحصوله على 963 ألفًا و615 صوتًا، وقاليباف على 341 ألفًا و56 صوتًا، وبور محمدي على 15 ألفًا و625 صوتً.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وانتهاء التصويت.
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيساً جديداً لبلادها - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الجالية الإيرانية في سوريا تنتخب رئيسا جديدا لبلادها... صور وفيديو
أمس, 14:49 GMT
وجرت في إيران يوم أمس الجمعة 28 يونيو/حزيران، انتخابات رئاسية مبكرة، بعد أن رحل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية00:16 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
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