https://sarabic.ae/20240629/إيران-مسعود-بزشكيان-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-وفق-نتائج-الفرز-الأولية-للأصوات-1090292350.html
إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات
إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، بأن نتائج الفرز الأولية للأصوات تشير إلى أن مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T01:25+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن نتائج التصويت الأولية بعد فرز 2 مليون و372 ألف و866 صوتًا، حصل بزشكيان على 973 ألفًا و52 صوتًا، يليه المرشح جليلي بحصوله على 963 ألفًا و615 صوتًا، وقاليباف على 341 ألفًا و56 صوتًا، وبور محمدي على 15 ألفًا و625 صوتً.وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وانتهاء التصويت.وجرت في إيران يوم أمس الجمعة 28 يونيو/حزيران، انتخابات رئاسية مبكرة، بعد أن رحل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240628/الجالية-الإيرانية-في-سوريا-تنتخب-رئيسا-جديدا-لبلادها-1090280458.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، بأن نتائج الفرز الأولية للأصوات تشير إلى أن مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية.
طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن نتائج التصويت الأولية بعد فرز 2 مليون و372 ألف و866 صوتًا، حصل بزشكيان على 973 ألفًا و52 صوتًا، يليه المرشح جليلي بحصوله على 963 ألفًا و615 صوتًا، وقاليباف على 341 ألفًا و56 صوتًا، وبور محمدي على 15 ألفًا و625 صوتً.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية
وانتهاء التصويت.
وجرت في إيران يوم أمس الجمعة 28 يونيو/حزيران، انتخابات رئاسية مبكرة، بعد أن رحل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.