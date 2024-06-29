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https://sarabic.ae/20240629/لجنة-الانتخابات-الإيرانية-تعلن-عن-جولة-إعادة-بين-مسعود-بزشكيان-وسعيد-جليلي-الجمعة-القادمة-1090296967.html
إيران تعلن عن جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي
إيران تعلن عن جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبلة، مع... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T08:13+0000
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إيران
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وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، جاءت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية:مسعود بزشكيان: 10.415.191 صوتاسعيد جليلي: 9.473.298 صوتامحمد باقر قاليباف: 3.383.340 صوتامصطفى بور محمدي: 206.397 صوتاوخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240629/إيران-مسعود-بزشكيان-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-وفق-نتائج-الفرز-الأولية-للأصوات-1090292350.html
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إيران تعلن عن جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي

08:13 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 29.06.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورطهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو/حزيران، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.
طهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو/حزيران، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبلة، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".
وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".
وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، جاءت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية:
مسعود بزشكيان: 10.415.191 صوتا
سعيد جليلي: 9.473.298 صوتا
محمد باقر قاليباف: 3.383.340 صوتا
مصطفى بور محمدي: 206.397 صوتا
وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".
الانتخابات الرئاسية الإيرانية 28 يونيو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
إيران.. مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية وفق نتائج الفرز الأولية للأصوات
01:25 GMT
وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
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