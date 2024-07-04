https://sarabic.ae/20240704/الرئيس-الصيني-منظمة-شانغهاي-للتعاون-تقف-على-الجانب-الصحيح-من-التاريخ-1090438906.html
الرئيس الصيني: منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ
الرئيس الصيني: منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى جانب العدالة، وأن المنظمة حيوية للعالم. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T07:29+0000
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الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
العالم
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وقال جين بينغ، خلال الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون: "منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب العدالة والحياد، وهي مهمة للغاية بالنسبة للعالم".ووفقا للزعيم الصيني، فإن التغيرات التي يشهدها العالم تتسارع حاليًا، وأن المجتمع البشري يقف مرة أخرى على مفترق طرق في التاريخ.وأشار إلى أنه في مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في "إقامة ساحات صغيرة وجدران عالية"، يجب على دول منظمة شنغهاي للتعاون "حماية الحق في التنمية".وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة بمنح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، قبول مينسك في المنظمة.ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.
https://sarabic.ae/20240704/الأعضاء-في-منظمة-شنغهاي-توافق-على-العضوية-الدائمة-وكاملة-الحقوق-لبيلاروسيا-في-المنظمة-1090436718.html
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الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم
الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم
الرئيس الصيني: منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى جانب العدالة، وأن المنظمة حيوية للعالم.
وقال جين بينغ، خلال الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون: "منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب العدالة والحياد، وهي مهمة للغاية بالنسبة للعالم".
ووفقا للزعيم الصيني، فإن التغيرات التي يشهدها العالم تتسارع حاليًا، وأن المجتمع البشري يقف مرة أخرى على مفترق طرق في التاريخ.
وأضاف: "(دول منظمة شنغهاي للتعاون) يجب أن تلتزم بالشمولية، وأن تعزز بشكل مشترك الابتكار التكنولوجي وتضمن استقرار واستمرارية وسلاسة الإنتاج والإمداد، وتعزيز المحركات المحلية للاقتصادات الإقليمية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المشتركة".
وأشار إلى أنه في مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في "إقامة ساحات صغيرة وجدران عالية"، يجب على دول منظمة شنغهاي للتعاون "حماية الحق في التنمية".
وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة بمنح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، قبول مينسك في المنظمة.
وتنعقد قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 3 و4 يوليوم تموز الجاري تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".
ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.