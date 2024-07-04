الرئيس الصيني: منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ

عربي
بوتين: هيكل مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون سيتحول إلى مركز عالمي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
باحثة ساسية تتوقع أن تساعد منظمة شنغهاي الاقتصاد السوري على النهوض
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
منظمة التحرير الفلسطينية تجري مراجعة سياسية شاملة لعملية السلام وإسرائيل تستمر في الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240704/الرئيس-الصيني-منظمة-شانغهاي-للتعاون-تقف-على-الجانب-الصحيح-من-التاريخ-1090438906.html
الرئيس الصيني: منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ
الرئيس الصيني: منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى جانب العدالة، وأن المنظمة حيوية للعالم. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T07:29+0000
2024-07-04T07:29+0000
الصين
منظمة شنغهاي للتعاون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090438117_0:42:3491:2006_1920x0_80_0_0_3e0fb0dd8e1b9b4819ce92921dfbfacb.jpg
وقال جين بينغ، خلال الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون: "منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب العدالة والحياد، وهي مهمة للغاية بالنسبة للعالم".ووفقا للزعيم الصيني، فإن التغيرات التي يشهدها العالم تتسارع حاليًا، وأن المجتمع البشري يقف مرة أخرى على مفترق طرق في التاريخ.وأشار إلى أنه في مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في "إقامة ساحات صغيرة وجدران عالية"، يجب على دول منظمة شنغهاي للتعاون "حماية الحق في التنمية".وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة بمنح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، قبول مينسك في المنظمة.ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.
https://sarabic.ae/20240704/الأعضاء-في-منظمة-شنغهاي-توافق-على-العضوية-الدائمة-وكاملة-الحقوق-لبيلاروسيا-في-المنظمة-1090436718.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090438117_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_f7c72ae524e862144a440f98572c0571.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم
الصين, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم

الرئيس الصيني: منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ

07:29 GMT 04.07.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أساتانا في 4 يوليو 2024
اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أساتانا في 4 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى جانب العدالة، وأن المنظمة حيوية للعالم.
وقال جين بينغ، خلال الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون: "منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب العدالة والحياد، وهي مهمة للغاية بالنسبة للعالم".
ووفقا للزعيم الصيني، فإن التغيرات التي يشهدها العالم تتسارع حاليًا، وأن المجتمع البشري يقف مرة أخرى على مفترق طرق في التاريخ.

وأضاف: "(دول منظمة شنغهاي للتعاون) يجب أن تلتزم بالشمولية، وأن تعزز بشكل مشترك الابتكار التكنولوجي وتضمن استقرار واستمرارية وسلاسة الإنتاج والإمداد، وتعزيز المحركات المحلية للاقتصادات الإقليمية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المشتركة".

وأشار إلى أنه في مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في "إقامة ساحات صغيرة وجدران عالية"، يجب على دول منظمة شنغهاي للتعاون "حماية الحق في التنمية".
رفع العلم الإيراني في بناء الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
دول "شنغهاي للتعاون" توافق على العضوية الدائمة والكاملة الحقوق لبيلاروسيا في المنظمة
06:03 GMT
وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة بمنح بيلاروسيا العضوية الكاملة في المنظمة، وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، قبول مينسك في المنظمة.

وتنعقد قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 3 و4 يوليوم تموز الجاري تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزةأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала