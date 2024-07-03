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بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T13:42+0000
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روسيا
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وفي بداية اللقاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تنفذان باستمرار خطة التعاون الاقتصادي حتى عام 2030. ولفت أيضا إلى الديناميكية الإيجابية في التجارة المتبادلة للنصف الأول من عام 2024.وأكد الرئيس بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي إحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي عادل.وأشار بوتين إلى أن موسكو ستدعم رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 2024-2025.وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الروسية الصينية اليوم مبنية على المنفعة المتبادلة واحترام السيادة بما يخدم مصالح شعبيهما.وأعرب بوتين عن أمله في مشاركة شي جين بينغ في قمة "بريكس" في قازان.وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".
https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html
https://sarabic.ae/20240703/أهم-لقاءات-بوتين-مع-عدد-من-الزعماء-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1090413945.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا

13:42 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 14:00 GMT 03.07.2024)
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا.
وفي بداية اللقاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تنفذان باستمرار خطة التعاون الاقتصادي حتى عام 2030.
ولفت أيضا إلى الديناميكية الإيجابية في التجارة المتبادلة للنصف الأول من عام 2024.
وأكد الرئيس بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي إحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي عادل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
بوتين يلتقي مع أردوغان على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا
12:15 GMT

أود أن أذكركم بأن بلدينا كانا السبب وراء إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001. ومع توسع دائرة المشاركين، وغدًا ستصبح بيلاروسيا عضوًا كاملًا آخر في المنظمة، تعززت المنظمة. ودورها كإحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.

المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن موسكو ستدعم رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 2024-2025.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
أهم لقاءات بوتين مع الزعماء المشاركين في قمة شنغهاي للتعاون... فيديو
11:49 GMT
وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الروسية الصينية اليوم مبنية على المنفعة المتبادلة واحترام السيادة بما يخدم مصالح شعبيهما.

وقال: "العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي تشهد أفضل فترة في تاريخها؛ فهي مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام سيادة الطرف الآخر".

وأعرب بوتين عن أمله في مشاركة شي جين بينغ في قمة "بريكس" في قازان.
وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".
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