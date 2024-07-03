https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يجري-محادثات-مع-شي-جين-بينغ-في-أستانا-1090419292.html

بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا

بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T13:42+0000

2024-07-03T13:42+0000

2024-07-03T14:00+0000

روسيا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_25b510556783963dcf473aa41676829d.jpg

وفي بداية اللقاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تنفذان باستمرار خطة التعاون الاقتصادي حتى عام 2030. ولفت أيضا إلى الديناميكية الإيجابية في التجارة المتبادلة للنصف الأول من عام 2024.وأكد الرئيس بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي إحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي عادل.وأشار بوتين إلى أن موسكو ستدعم رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 2024-2025.وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الروسية الصينية اليوم مبنية على المنفعة المتبادلة واحترام السيادة بما يخدم مصالح شعبيهما.وأعرب بوتين عن أمله في مشاركة شي جين بينغ في قمة "بريكس" في قازان.وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html

https://sarabic.ae/20240703/أهم-لقاءات-بوتين-مع-عدد-من-الزعماء-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1090413945.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين