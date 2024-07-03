https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يجري-محادثات-مع-شي-جين-بينغ-في-أستانا-1090419292.html
بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T13:42+0000
2024-07-03T13:42+0000
2024-07-03T14:00+0000
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وفي بداية اللقاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تنفذان باستمرار خطة التعاون الاقتصادي حتى عام 2030. ولفت أيضا إلى الديناميكية الإيجابية في التجارة المتبادلة للنصف الأول من عام 2024.وأكد الرئيس بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي إحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي عادل.وأشار بوتين إلى أن موسكو ستدعم رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 2024-2025.وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الروسية الصينية اليوم مبنية على المنفعة المتبادلة واحترام السيادة بما يخدم مصالح شعبيهما.وأعرب بوتين عن أمله في مشاركة شي جين بينغ في قمة "بريكس" في قازان.وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".
https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html
https://sarabic.ae/20240703/أهم-لقاءات-بوتين-مع-عدد-من-الزعماء-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1090413945.html
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روسيا, الصين
بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
13:42 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 14:00 GMT 03.07.2024)
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا.
وفي بداية اللقاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو وبكين تنفذان باستمرار خطة التعاون الاقتصادي حتى عام 2030.
ولفت أيضا إلى الديناميكية الإيجابية في التجارة المتبادلة للنصف الأول من عام 2024.
وأكد الرئيس بوتين أن منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي إحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي عادل.
أود أن أذكركم بأن بلدينا كانا السبب وراء إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001. ومع توسع دائرة المشاركين، وغدًا ستصبح بيلاروسيا عضوًا كاملًا آخر في المنظمة، تعززت المنظمة. ودورها كإحدى الركائز الأساسية لنظام عالمي عادل متعدد الأقطاب.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن موسكو ستدعم رئاسة الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة 2024-2025.
وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الروسية الصينية اليوم مبنية على المنفعة المتبادلة واحترام السيادة بما يخدم مصالح شعبيهما.
وقال: "العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي تشهد أفضل فترة في تاريخها؛ فهي مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام سيادة الطرف الآخر".
وأعرب بوتين عن أمله في مشاركة شي جين بينغ في قمة "بريكس" في قازان.
وتوجه بوتين إلى أستانا،
اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".