https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يصل-أستانا-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وعقد-عدة-اجتماعات-ثنائية-1090402919.html
بوتين يصل أستانا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية
بوتين يصل أستانا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أستانا عاصمة كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/يوليو، الجاري، فضلا عن عقد عدة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T00:56+0000
2024-07-03T00:56+0000
2024-07-03T00:56+0000
فلاديمير بوتين
كازاخستان
حكومة كازاخستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089613267_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_9bb336933613c1dfb118bf5ec737693a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين: "الرئيس الروسي وصل إلى عاصمة كازاخستان أستانا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون".
كازاخستان
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, كازاخستان, حكومة كازاخستان
فلاديمير بوتين, كازاخستان, حكومة كازاخستان
بوتين يصل أستانا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أستانا عاصمة كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/يوليو، الجاري، فضلا عن عقد عدة اجتماعات ثنائية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان للكرملين: "الرئيس الروسي وصل إلى عاصمة كازاخستان أستانا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون".