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قوانين الاقتصاد
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يصل-أستانا-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وعقد-عدة-اجتماعات-ثنائية-1090402919.html
بوتين يصل أستانا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية
بوتين يصل أستانا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أستانا عاصمة كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/يوليو، الجاري، فضلا عن عقد عدة... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T00:56+0000
2024-07-03T00:56+0000
فلاديمير بوتين
كازاخستان
حكومة كازاخستان
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين: "الرئيس الروسي وصل إلى عاصمة كازاخستان أستانا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون".
كازاخستان
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فلاديمير بوتين, كازاخستان, حكومة كازاخستان
فلاديمير بوتين, كازاخستان, حكومة كازاخستان

بوتين يصل أستانا للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وعقد عدة اجتماعات ثنائية

00:56 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أستانا عاصمة كازاخستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد يومي 3-4 تموز/يوليو، الجاري، فضلا عن عقد عدة اجتماعات ثنائية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين: "الرئيس الروسي وصل إلى عاصمة كازاخستان أستانا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون".
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