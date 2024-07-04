https://sarabic.ae/20240704/قادة-شنغهاي-يعربون-عن-قلقهم-بشأن-الوضع-في-قطاع-غزة-1090445609.html

قادة "شنغهاي" يعربون عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع غزة

قادة "شنغهاي" يعربون عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعرب قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الخميس، عن قلقهم المتزايد بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدين على أهمية التوصل إلى تسوية على أساس حل عادل للقضية... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T10:18+0000

2024-07-04T10:18+0000

2024-07-04T10:18+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

منظمة شنغهاي للتعاون

العالم العربي

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وقال البيان الختامي لاجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون: "تعرب الدول الأعضاء، عن قلقها العميق إزاء تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتدين بشدة الأعمال التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي في ​​قطاع غزة".وأشار البيان إلى أن الدول الأعضاء ترى أن "السبيل الوحيد الممكن لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية".تنياهو يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس بايدن لبحث رد "حماس" على صفقة تبادل الأسرىوأدانت دول المنظمة بشدة الأعمال التي أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين في قطاع غزة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته خلال اجتماع قادة المنظمة، اليوم الخميس، أن المحاولات المتفردة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما الأمريكية منها، أثبتت عدم جدواها وأنها لن تؤدي إلا لنتائج عكسية وسط تدهور الوضع في قطاع غزة.متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع "حماس"

https://sarabic.ae/20240704/حماس-تؤكد-تعاملها-بـروح-إيجابية-مع-مداولات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1090442279.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم العربي