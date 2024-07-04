https://sarabic.ae/20240704/حماس-تؤكد-تعاملها-بـروح-إيجابية-مع-مداولات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1090442279.html

"حماس" تؤكد تعاملها بـ"روح إيجابية" مع مداولات وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تؤكد تعاملها بـ"روح إيجابية" مع مداولات وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بأن الحركة تعاملت بما وصفه بالـ"روح الإيجابية" مع فحوى المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T09:02+0000

2024-07-04T09:02+0000

2024-07-04T09:02+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049086142_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_da64a1cba5f5bdf6606cf1547b53bbf1.jpg

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الحركة، بيانا قالت فيه، إن "إسماعيل هنية، أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر، حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الذي يتعرض له سكان قطاع غزةط.وأضاف البيان أن "هنية تواصل مع المسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة، حيث تعاملت الحركة بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية".وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس الأربعاء، "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر، بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب قولها. وذكرت الحركة، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، قائلة: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) قد أعلن، يوم أمس الأربعاء، تلقيه عبر مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل جوابها إلى الوسطاء".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل و أكثر من 87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.

https://sarabic.ae/20240704/مسؤول-إسرائيلي-رد-حماس-لا-يشمل-شرط-وقف-إطلاق-النار-في-المرحلة-الأولى-من-الصفقة-1090439050.html

https://sarabic.ae/20240703/المرحلة-الثالثة-من-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ماذا-تعني-وما-أهدافها؟-1090429137.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الأخبار, طوفان الأقصى