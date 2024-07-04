https://sarabic.ae/20240704/حركة-حماس-تعلن-تبادل-بعض-الأفكار-مع-الوسطاء-بهدف-وقف-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-1090434030.html

حركة حماس تعلن "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء بهدف وقف الحرب الإسرائيلية في غزة

حركة حماس تعلن "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء بهدف وقف الحرب الإسرائيلية في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الأربعاء، "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر بهدف وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T00:06+0000

2024-07-04T00:06+0000

2024-07-04T00:06+0000

حركة حماس

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرةو - سبوتنيك. وذكرت الحركة، في بيان عبر تلغرام، "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" قد أعلن اليوم تلقيه عبر الوسطاء في مصر وقطر رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.وأشار إلى أن "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل جوابها إلى الوسطاء".هذا وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ بدء التصعيد بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي من أجل الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل و87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف مفقود.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة