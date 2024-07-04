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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240704/القوات-الروسية-تستهدف-شركتين-دفاعيتين-ومصفاة-نفط-ومقاتلة-ميغ--29-أوكرانية-1090446939.html
القوات الروسية تستهدف شركتين دفاعيتين ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية
القوات الروسية تستهدف شركتين دفاعيتين ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، استهدفت شركتين دفاعيتين أوكرانيتين، ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T11:08+0000
2024-07-04T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية، في مطار عسكري طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 37 طائرة مسيرة أوكرانية، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هارم" مضاد للرادار أمريكي الصنع، و14 صاروخًا أمريكيًا من طراز "هيمارس".وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيريبيانكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات و4 مدافع هاوتزر "إم777" ومدفعا من طراز "أكاسيا" ومدافع "دي-20".وأضاف البيان:وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، وشاحنة صغيرة ومركبة قتالية من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد"، ومدفعا ذاتي الدفع عيار 203 ملم من طراز "بيون"، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "دي -20"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، وآليتين.وأكد البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 630 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة و12 مركبة وعددا من المدافع الغربية، كما تم تدمير 11 مستودعا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 490 جنديا، و3 دبابات، ومركبتين، و3 مدافع هاوتزر "دي 30".صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر "مي-24" الأوكرانية في مطار بولتافاودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240704/مقارنة-بين-سو-30-الروسية-وإف-15-الأمريكية-1090444890.html
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القوات الروسية تستهدف شركتين دفاعيتين ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية

11:08 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 11:48 GMT 04.07.2024)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "ميغ - 29"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، استهدفت شركتين دفاعيتين أوكرانيتين، ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية، في مطار عسكري طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".

كما استهدفت شركتين من المجمع الصناعي العسكري، ومصفاة لتكرير النفط، ومنشأة تخزين الوقود التي تزود الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وورشة إنتاج ومستودعا لتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 128 منطقة.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 37 طائرة مسيرة أوكرانية، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هارم" مضاد للرادار أمريكي الصنع، و14 صاروخًا أمريكيًا من طراز "هيمارس".
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
مقارنة بين "سو-30" الروسية و"إف-15" الأمريكية
10:27 GMT
وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيريبيانكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات و4 مدافع هاوتزر "إم777" ومدفعا من طراز "أكاسيا" ومدافع "دي-20".
وأضاف البيان:

تواصل وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وخلال الـ24 الساعة الماضية، استهدفت أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة الميكانيكي 57، واللواء الهجومي 92، ولواءي الدفاع المحلي 125 و127، ولواءي الحرس الوطني 13 و17، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشانسك وفيسيلوي وروسكايا لوزوفايا ونيسكوشنوي وتسيركوني في مقاطعة خاركوف.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
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صواريخ روسية تضرب مؤسسة أوكرانية عسكرية لإنتاج مدافع الدبابات
أمس, 11:53 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، وشاحنة صغيرة ومركبة قتالية من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد"، ومدفعا ذاتي الدفع عيار 203 ملم من طراز "بيون"، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "دي -20"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".

وسيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق ماكيفكا، ستيلماخوفكا، تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مناطق في مقاطعة خاركوف، وفي مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، وآليتين.
وأكد البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات الروسية تدمر دبابة أبرامز بقذيفة كراسنوبول عالية الدقة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
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الجيش الروسي يحول دبابة "أبرامز" إلى جحيم... فيديو
أمس, 06:37 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 630 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة و12 مركبة وعددا من المدافع الغربية، كما تم تدمير 11 مستودعا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه.

وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 490 جنديا، و3 دبابات، ومركبتين، و3 مدافع هاوتزر "دي 30".
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر "مي-24" الأوكرانية في مطار بولتافا
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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