https://sarabic.ae/20240704/القوات-الروسية-تستهدف-شركتين-دفاعيتين-ومصفاة-نفط-ومقاتلة-ميغ--29-أوكرانية-1090446939.html

القوات الروسية تستهدف شركتين دفاعيتين ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية

القوات الروسية تستهدف شركتين دفاعيتين ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ- 29" أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية، استهدفت شركتين دفاعيتين أوكرانيتين، ومصفاة نفط ومقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T11:08+0000

2024-07-04T11:08+0000

2024-07-04T11:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/1a/1046362955_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_b8a8e993b13923b7b1de105c80818fb8.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية، في مطار عسكري طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وتابع البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 37 طائرة مسيرة أوكرانية، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخ "هارم" مضاد للرادار أمريكي الصنع، و14 صاروخًا أمريكيًا من طراز "هيمارس".وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيريبيانكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة و4 مركبات و4 مدافع هاوتزر "إم777" ومدفعا من طراز "أكاسيا" ومدافع "دي-20".وأضاف البيان:وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 عسكريًا، وشاحنة صغيرة ومركبة قتالية من منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد"، ومدفعا ذاتي الدفع عيار 203 ملم من طراز "بيون"، ومدفع هاوتزر "إم 198" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "دي -20"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، وآليتين.وأكد البيان أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 630 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة و12 مركبة وعددا من المدافع الغربية، كما تم تدمير 11 مستودعا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 490 جنديا، و3 دبابات، ومركبتين، و3 مدافع هاوتزر "دي 30".صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر "مي-24" الأوكرانية في مطار بولتافاودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240704/مقارنة-بين-سو-30-الروسية-وإف-15-الأمريكية-1090444890.html

https://sarabic.ae/20240703/صواريخ-روسية-تضرب-مؤسسة-أوكرانية-عسكرية-لإنتاج-مدافع-الدبابات-1090414865.html

https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يحول-دبابة-أبرامز-إلى-جحيم-فيديو-1090406645.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا