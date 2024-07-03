https://sarabic.ae/20240703/صاروخ-إسكندر-الروسي-يدمر-مي-24-الأوكرانية-في-مطار-بولتافا--1090410899.html
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر "مي-24" الأوكرانية في مطار بولتافا
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر "مي-24" الأوكرانية في مطار بولتافا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي الروسي استهدف بصاروخ "إسكندر" مطار بولتافا، مما أدى إلى تدمير طائرة هليكوبتر... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T09:53+0000
2024-07-03T09:53+0000
2024-07-03T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
صاروخ إسكندر
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي، التابع للقوات المسلحة الروسية نفذ ضربة بصاروخ "إسكندر" على ساحة انتظار الطائرات، في مطار بولتافا، ونتيجة للضربة، تم تدمير مروحية قتالية من طراز "مي-24"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركبات أخرى، وتم تدمير خدمة هندسة الطيران".ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للهجوم على المطار. وتصنف صواريخ "إسكندر" ضمن الصواريخ البالستية القصيرة المدى وهي محمولة على مركبات. ويصل مدى هذه الصواريخ إلى 280 كيلومترا، لكنها تحمل رأسا حربيا يتراوح وزنه بين 480 إلى 700 كيلوغرام.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة تكتيكيةتسريب وثائق سرية عن المقاتلة الأمريكية "إف-15 إيغل"
https://sarabic.ae/20240207/معلومات-عن-الصاروخين-الروسيين-كاليبر-وإسكندر-1085831579.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, صاروخ إسكندر, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, صاروخ إسكندر, رصد عسكري
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر "مي-24" الأوكرانية في مطار بولتافا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي الروسي استهدف بصاروخ "إسكندر" مطار بولتافا، مما أدى إلى تدمير طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي-24".
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "نظام الصواريخ العملياتي التكتيكي، التابع للقوات المسلحة الروسية نفذ ضربة بصاروخ "إسكندر"
على ساحة انتظار الطائرات، في مطار بولتافا، ونتيجة للضربة، تم تدمير مروحية قتالية من طراز "مي-24"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركبات أخرى، وتم تدمير خدمة هندسة الطيران".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للهجوم على المطار. وتصنف صواريخ "إسكندر" ضمن الصواريخ البالستية القصيرة المدى
وهي محمولة على مركبات. ويصل مدى هذه الصواريخ إلى 280 كيلومترا، لكنها تحمل رأسا حربيا يتراوح وزنه بين 480 إلى 700 كيلوغرام.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.