https://sarabic.ae/20240629/الدفاع-مقتل-عسكريين-أوكرانيين-وتدمير-مدرعات-أمريكية-الصنع-في-ضربة-صاروخية-بمنظومة-إسكندر-إم-1090324243.html
الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"
الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة بمنظومة "إسكندر-إم" الصاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في المنطقة الخاضعة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T22:06+0000
2024-06-29T22:06+0000
2024-06-29T22:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
مقتل عسكريين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082514085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2e40b9962e28db91f1f88c499e8cf05.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "طاقم منظومة إسكندر-إم الصاروخية العملياتية التكتيكية وجه ضربة صاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية أوكراينكا بمقاطعة زابوروجيه".وبوقت سابق اليوم السبت، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، وقوع انفجار قوي في بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث يوجد مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ بعيدة المدى لراجمات "هيمارس".وقال ليبيديف، في حديث لـ "سبوتنيك"، إنه "في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى، وأصدر صوتًا قويًا، وبعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا.. وكان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا به صواريخ لراجمات الصواريخ وصواريخ طويلة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".وأضاف أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت بعد الانفجار من زابوروجيه نحو ماتفيفكا.وأوضح ليبيديف أنه، بوقت سابق من اليوم،" في حوالي الساعة 14.25، كان هناك قصف قوي على بلدة كامينوي بمقاطعة زابوروجيه أصاب محجرًا للجرانيت، حيث تحتفظ القوات الأوكرانية بمستودع للذخيرة والمعدات العسكرية، وسمع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية لزابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.وفي عام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.
https://sarabic.ae/20240629/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-صواريخ-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1090316733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082514085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba789509403772d4459338d24a603aad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل عسكريين
روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل عسكريين
الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة بمنظومة "إسكندر-إم" الصاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوروجيه، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين الأوكرانيين وتدمير معدات عسكرية ثقيلة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "طاقم منظومة إسكندر-إم الصاروخية العملياتية التكتيكية وجه ضربة صاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة
ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية أوكراينكا بمقاطعة زابوروجيه".
وأضاف البيان أنه نتيجة الضربة "قُتل عسكريون أوكرانيون، ودُمرت ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم-113، ومنظومات دفاع جوي من طراز بوك إم1، و[مركبات مشاة برمائية من طراز] بي إم بي-2، وخزانات وقود".
وبوقت سابق اليوم السبت، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، وقوع انفجار قوي في بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث يوجد مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ بعيدة المدى لراجمات "هيمارس".
وقال ليبيديف، في حديث لـ "سبوتنيك"، إنه "في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى، وأصدر صوتًا قويًا، وبعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا.. وكان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا به صواريخ لراجمات الصواريخ وصواريخ طويلة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".
وأضاف أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت بعد الانفجار من زابوروجيه نحو ماتفيفكا.
وأوضح ليبيديف أنه، بوقت سابق من اليوم،" في حوالي الساعة 14.25، كان هناك قصف قوي على بلدة كامينوي بمقاطعة زابوروجيه أصاب محجرًا للجرانيت، حيث تحتفظ القوات الأوكرانية بمستودع للذخيرة والمعدات العسكرية، وسمع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية لزابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
وفي عام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.