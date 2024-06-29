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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240629/الدفاع-مقتل-عسكريين-أوكرانيين-وتدمير-مدرعات-أمريكية-الصنع-في-ضربة-صاروخية-بمنظومة-إسكندر-إم-1090324243.html
الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"
الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة بمنظومة "إسكندر-إم" الصاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في المنطقة الخاضعة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T22:06+0000
2024-06-29T22:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
مقتل عسكريين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "طاقم منظومة إسكندر-إم الصاروخية العملياتية التكتيكية وجه ضربة صاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية أوكراينكا بمقاطعة زابوروجيه".وبوقت سابق اليوم السبت، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، وقوع انفجار قوي في بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث يوجد مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ بعيدة المدى لراجمات "هيمارس".وقال ليبيديف، في حديث لـ "سبوتنيك"، إنه "في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى، وأصدر صوتًا قويًا، وبعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا.. وكان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا به صواريخ لراجمات الصواريخ وصواريخ طويلة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".وأضاف أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت بعد الانفجار من زابوروجيه نحو ماتفيفكا.وأوضح ليبيديف أنه، بوقت سابق من اليوم،" في حوالي الساعة 14.25، كان هناك قصف قوي على بلدة كامينوي بمقاطعة زابوروجيه أصاب محجرًا للجرانيت، حيث تحتفظ القوات الأوكرانية بمستودع للذخيرة والمعدات العسكرية، وسمع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية لزابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.وفي عام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.
https://sarabic.ae/20240629/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-صواريخ-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1090316733.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل عسكريين
روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل عسكريين

الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"

22:06 GMT 29.06.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة بمنظومة "إسكندر-إم" الصاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في المنطقة الخاضعة لسيطرة كييف بمقاطعة زابوروجيه، أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين الأوكرانيين وتدمير معدات عسكرية ثقيلة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "طاقم منظومة إسكندر-إم الصاروخية العملياتية التكتيكية وجه ضربة صاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية أوكراينكا بمقاطعة زابوروجيه".
وأضاف البيان أنه نتيجة الضربة "قُتل عسكريون أوكرانيون، ودُمرت ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم-113، ومنظومات دفاع جوي من طراز بوك إم1، و[مركبات مشاة برمائية من طراز] بي إم بي-2، وخزانات وقود".
وبوقت سابق اليوم السبت، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، وقوع انفجار قوي في بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث يوجد مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ بعيدة المدى لراجمات "هيمارس".
وقال ليبيديف، في حديث لـ "سبوتنيك"، إنه "في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى، وأصدر صوتًا قويًا، وبعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا.. وكان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا به صواريخ لراجمات الصواريخ وصواريخ طويلة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
16:47 GMT
وأضاف أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت بعد الانفجار من زابوروجيه نحو ماتفيفكا.
وأوضح ليبيديف أنه، بوقت سابق من اليوم،" في حوالي الساعة 14.25، كان هناك قصف قوي على بلدة كامينوي بمقاطعة زابوروجيه أصاب محجرًا للجرانيت، حيث تحتفظ القوات الأوكرانية بمستودع للذخيرة والمعدات العسكرية، وسمع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية لزابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
وفي عام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.
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Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
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