https://sarabic.ae/20240629/الدفاع-مقتل-عسكريين-أوكرانيين-وتدمير-مدرعات-أمريكية-الصنع-في-ضربة-صاروخية-بمنظومة-إسكندر-إم-1090324243.html

الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"

الدفاع: مقتل عسكريين أوكرانيين وتدمير مدرعات أمريكية الصنع في ضربة صاروخية بمنظومة "إسكندر-إم"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة بمنظومة "إسكندر-إم" الصاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية، في المنطقة الخاضعة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T22:06+0000

2024-06-29T22:06+0000

2024-06-29T22:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

مقتل عسكريين

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "طاقم منظومة إسكندر-إم الصاروخية العملياتية التكتيكية وجه ضربة صاروخية إلى موقع تفريغ قطار شحن محمل بأسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة قرية أوكراينكا بمقاطعة زابوروجيه".وبوقت سابق اليوم السبت، أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم السبت، وقوع انفجار قوي في بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث يوجد مستودع للقوات الأوكرانية يحتوي على صواريخ بعيدة المدى لراجمات "هيمارس".وقال ليبيديف، في حديث لـ "سبوتنيك"، إنه "في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى، وأصدر صوتًا قويًا، وبعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا.. وكان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا به صواريخ لراجمات الصواريخ وصواريخ طويلة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".وأضاف أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت بعد الانفجار من زابوروجيه نحو ماتفيفكا.وأوضح ليبيديف أنه، بوقت سابق من اليوم،" في حوالي الساعة 14.25، كان هناك قصف قوي على بلدة كامينوي بمقاطعة زابوروجيه أصاب محجرًا للجرانيت، حيث تحتفظ القوات الأوكرانية بمستودع للذخيرة والمعدات العسكرية، وسمع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية لزابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.وفي عام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.

https://sarabic.ae/20240629/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-صواريخ-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1090316733.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, مقتل عسكريين