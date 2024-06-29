https://sarabic.ae/20240629/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-صواريخ-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1090316733.html
القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن انفجارات قوية وقعت في ماتيفكا وكاميني في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T16:47+0000
2024-06-29T16:47+0000
2024-06-29T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى، بصوت عالٍ، وبعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا".وأضاف ليبيديف أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت من زابوروجيه نحو هذه المنطقة بعد الانفجار.وأفاد ليبيديف بوقوع انفجار في قرية كاميني، ووفقا له، أصابت الضربة مقلعًا للغرانيت حيث تحتفظ القوات المسلحة الأوكرانية بمستودع للذخيرة والمعدات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240629/مي-28-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1090308464.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن انفجارات قوية وقعت في ماتيفكا وكاميني في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الساعة 17.45، حدث قصف على ماتفيفكا مرة أخرى، بصوت عالٍ، وبعد القصف الثاني، توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا".
وتابع ليبيديف: "كان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا يحتوي على صواريخ "إم أل أر سي" وقذائف بعيدة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".
وأضاف ليبيديف أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت من زابوروجيه نحو هذه المنطقة بعد الانفجار.
وأفاد ليبيديف بوقوع انفجار في قرية كاميني، ووفقا له، أصابت الضربة مقلعًا للغرانيت حيث تحتفظ القوات المسلحة الأوكرانية بمستودع للذخيرة والمعدات العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.