https://sarabic.ae/20240629/مي-28-روسية-تستهدف-مواقع-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-فيديو-1090308464.html
"مي-28" روسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
"مي-28" روسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مروحيات من طراز "مي-28 إن إم" تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت بنجاح مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T14:19+0000
2024-06-29T14:19+0000
2024-06-29T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية، ما أدى إلى تحييد وحدات عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مروحيات الجيش من طراز "مي 28 إن إم" نفذت ضربات بصواريخ ضد القوات الأوكرانية ومواقعها المموهة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" و119 مسيرة، و5 صواريخ من طراز "أتاكمز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240629/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و119-مسيرة-أوكرانية-1090301017.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"مي-28" روسية تستهدف مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مروحيات من طراز "مي-28 إن إم" تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت بنجاح مواقع أوكرانية في منطقة العملية العسكرية.
ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام طاقم مروحية "مي-28 إن إم" بشن ضربات على مواقع أوكرانية، ما أدى إلى تحييد وحدات عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مروحيات الجيش من طراز "مي 28 إن إم" نفذت ضربات بصواريخ ضد القوات الأوكرانية ومواقعها المموهة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" و119 مسيرة، و5 صواريخ من طراز "أتاكمز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.