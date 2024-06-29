https://sarabic.ae/20240629/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و119-مسيرة-أوكرانية-1090301017.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و119 مسيرة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و119 مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" و119 مسيرة، و5 صواريخ من طراز "أتاكمز" تابعة للقوات المسلحة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T11:10+0000
2024-06-29T11:10+0000
2024-06-29T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، و119 طائرة مسيرة، و5 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، و10 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريًا، ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم تي إيه 65"، ومدفع "غفوزديكا"، ومدفع "غراد".وأوضح البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية، دمرت مركز التحكم في القتال ورادارا للإضاءة والتوجيه، وكاشفا على ارتفاعات منخفضة، بالإضافة إلى منظومتي دفاع جوي من طراز "إس-300"، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 119 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و119 مسيرة أوكرانية
11:10 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 11:48 GMT 29.06.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي أسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" و119 مسيرة، و5 صواريخ من طراز "أتاكمز" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مقاتلة من طراز "ميغ 29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، و119 طائرة مسيرة، و5 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، و10 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع".
وأكد البيان بالقول: "قامت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وصدت هجومين مضادين للقوات الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريًا، ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "إم تي إيه 65"، ومدفع "غفوزديكا"، ومدفع "غراد".
وأضاف البيان أن "وحدات قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بياتيكاتكا، رابودينو، مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوتياجينكا في مقاطعة خيرسون".
وأوضح البيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية، دمرت مركز التحكم في القتال ورادارا للإضاءة والتوجيه، وكاشفا على ارتفاعات منخفضة
، بالإضافة إلى منظومتي دفاع جوي من طراز "إس-300"، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 119 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.