https://sarabic.ae/20240629/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شومي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090300079.html
القوات الروسية تحرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي حرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T10:50+0000
2024-06-29T10:50+0000
2024-06-29T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "قامت وحدات مجموعة القوات "المركز"، نتيجة للعمليات الناجحة، بتحرير بلدة شومي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 360 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة وعدد من المدافع".وقالت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة القوات “الجنوب” بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتم صد هجوم مضاد شنته وحدات من لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية"، وأشارت إلى أن العدو خسر أكثر من 430 جنديا وثلاث عربات قتالية مدرعة وثماني مركبات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تحرر-رازدولوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090267077.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:50 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 11:03 GMT 29.06.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي حرر بلدة شومي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان: "قامت وحدات مجموعة القوات "المركز"، نتيجة للعمليات الناجحة، بتحرير بلدة شومي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت: "قامت القوات بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت أيضًا تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كيروفو ولينينسكوي وسوكول ونوفغورودسكوي ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الأولى".
وأوضح البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 360 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارة وعدد من المدافع".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات مجموعة القوات "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، بالإضافة إلى ذلك، تم صد هجومين مضادين للعدو، في يوم واحد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 فرد عسكري، ومركبة مشاة قتالية وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين لذخائر المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقالت الدفاع: "قامت وحدات من مجموعة القوات “الجنوب” بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وتم صد هجوم مضاد شنته وحدات من لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية"، وأشارت إلى أن العدو خسر أكثر من 430 جنديا وثلاث عربات قتالية مدرعة وثماني مركبات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.