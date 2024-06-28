https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تحرر-رازدولوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090267077.html
القوات الروسية تحرر رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيستك الشعبية. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T12:34+0000
2024-06-28T12:34+0000
2024-06-28T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدة رازدولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وسيطرت القوات على مواقع أكثر فائدة. تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 4410 جنود، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و48 مركبة، و39 مدفعا ميدانيا".رازدولوفكا هي بلدة صغيرة شمال سوليدار، وتقع بالقرب من نهري باخموتكا وسوخايا روتش، اللذين يعملان كحواجز طبيعية أمام تقدم الجيش الروسي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تنفذ-17-ضربة-ضخمة-استهدفت-مراكز-تجميع-الأسلحة-الغربية-في-أوكرانيا-1090265808.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
12:34 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 28.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيستك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدة رازدولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وسيطرت القوات على مواقع أكثر فائدة. تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 4410 جنود، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و48 مركبة، و39 مدفعا ميدانيا".
وأشار بيان الدفاع إلى أنه في الفترة من 22 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، خسرت قوات كييف 13820 قتيلا في منطقة العملية الخاصة.
رازدولوفكا هي بلدة صغيرة شمال سوليدار، وتقع بالقرب من نهري باخموتكا وسوخايا روتش، اللذين يعملان كحواجز طبيعية أمام تقدم الجيش الروسي.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.