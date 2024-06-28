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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تحرر-رازدولوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090267077.html
القوات الروسية تحرر رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيستك الشعبية. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T12:34+0000
2024-06-28T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدة رازدولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وسيطرت القوات على مواقع أكثر فائدة. تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 4410 جنود، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و48 مركبة، و39 مدفعا ميدانيا".رازدولوفكا هي بلدة صغيرة شمال سوليدار، وتقع بالقرب من نهري باخموتكا وسوخايا روتش، اللذين يعملان كحواجز طبيعية أمام تقدم الجيش الروسي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تنفذ-17-ضربة-ضخمة-استهدفت-مراكز-تجميع-الأسلحة-الغربية-في-أوكرانيا-1090265808.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

12:34 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 28.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي حرر قرية رازدولوفكا في جمهورية دونيستك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" بتحرير بلدة رازدولوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وسيطرت القوات على مواقع أكثر فائدة. تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 4410 جنود، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و48 مركبة، و39 مدفعا ميدانيا".

وأشار بيان الدفاع إلى أنه في الفترة من 22 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، خسرت قوات كييف 13820 قتيلا في منطقة العملية الخاصة.

رازدولوفكا هي بلدة صغيرة شمال سوليدار، وتقع بالقرب من نهري باخموتكا وسوخايا روتش، اللذين يعملان كحواجز طبيعية أمام تقدم الجيش الروسي.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 17 ضربة ضخمة استهدفت مراكز تجميع الأسلحة الغربية في أوكرانيا
12:06 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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