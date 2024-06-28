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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240628/إسكندر-إم-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1090291014.html
"إسكندر-إم" الروسي يدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
"إسكندر-إم" الروسي يدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومة "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر-إم". 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T20:35+0000
2024-06-28T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية على الموقع المكشوف لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس" التابع للقوات الأوكرانية بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر".وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربة، تم تدمير محطة رادار "آر بي إن" (رادار إضاءة التوجيه)، و"إن في أو" (كاشف الارتفاعات المنخفضة)، وكابينة التحكم في القتال.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس" أمريكية الصنع في قرية شيفتشينكوفو، بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية "إسكندر-إم" بعد استطلاع نفذته أطقم الطائرات المسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240628/شاهد-لحظة-تدمير-صواريخ-إسكندر-لراجمة-صواريخ-أمريكية-الصنع-في-خاركوف-فيديو--1090281529.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"إسكندر-إم" الروسي يدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو

20:35 GMT 28.06.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومة "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر-إم".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية على الموقع المكشوف لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس" التابع للقوات الأوكرانية بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر".
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربة، تم تدمير محطة رادار "آر بي إن" (رادار إضاءة التوجيه)، و"إن في أو" (كاشف الارتفاعات المنخفضة)، وكابينة التحكم في القتال.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس" أمريكية الصنع في قرية شيفتشينكوفو، بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية "إسكندر-إم" بعد استطلاع نفذته أطقم الطائرات المسيرة.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شاهد لحظة تدمير صواريخ "إسكندر" لراجمة صواريخ أمريكية الصنع في خاركوف... فيديو
15:32 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعداتأمس, 14:46 GMT
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