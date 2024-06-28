https://sarabic.ae/20240628/إسكندر-إم-الروسي-يدمر-منظومة-إس-300-أوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا-فيديو-1090291014.html
"إسكندر-إم" الروسي يدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
"إسكندر-إم" الروسي يدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومة "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر-إم". 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T20:35+0000
2024-06-28T20:35+0000
2024-06-28T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061659911_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2990b109b6fd534412285170e9890346.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية على الموقع المكشوف لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس" التابع للقوات الأوكرانية بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر".وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربة، تم تدمير محطة رادار "آر بي إن" (رادار إضاءة التوجيه)، و"إن في أو" (كاشف الارتفاعات المنخفضة)، وكابينة التحكم في القتال.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس" أمريكية الصنع في قرية شيفتشينكوفو، بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية "إسكندر-إم" بعد استطلاع نفذته أطقم الطائرات المسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240628/شاهد-لحظة-تدمير-صواريخ-إسكندر-لراجمة-صواريخ-أمريكية-الصنع-في-خاركوف-فيديو--1090281529.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"إسكندر-إم" الروسي يدمر منظومة "إس-300" أوكرانية في مقاطعة أوديسا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير منظومة "إس-300" تابعة للقوات الأوكرانية، بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر-إم".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق ضربة صاروخية على الموقع المكشوف لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس" التابع للقوات الأوكرانية بواسطة نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إسكندر".
وأشار البيان إلى أنه نتيجة للضربة، تم تدمير محطة رادار "آر بي إن" (رادار إضاءة التوجيه)، و"إن في أو" (كاشف الارتفاعات المنخفضة)، وكابينة التحكم في القتال.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس" أمريكية الصنع في قرية شيفتشينكوفو، بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية "إسكندر-إم" بعد استطلاع نفذته أطقم الطائرات المسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.