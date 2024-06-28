https://sarabic.ae/20240628/شاهد-لحظة-تدمير-صواريخ-إسكندر-لراجمة-صواريخ-أمريكية-الصنع-في-خاركوف-فيديو--1090281529.html
شاهد لحظة تدمير صواريخ "إسكندر" لراجمة صواريخ أمريكية الصنع في خاركوف... فيديو
شاهد لحظة تدمير صواريخ "إسكندر" لراجمة صواريخ أمريكية الصنع في خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس" أمريكية الصنع في قرية شيفتشينكوفو، بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T15:32+0000
2024-06-28T15:32+0000
2024-06-28T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061576105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_891df6604b6e2b85efd0f12b6645e630.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اكتشفت الطائرات المسيرة العسكرية الروسية موقع راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس - إم 270 إيه 1" الأمريكية".وتابع البيان: "بعد استطلاع تحركاتها، اكتشف المشغلون (للطائرات المسيرة الروسية) مركزا في قرية شيفتشينكو يعمل فيه المتخصصون في صيانة وتشغيل راجمات الصواريخ من طراز "إم إل آر إس - إم 270 إيه 1" الأمريكية وسيارات للمواكبة وشاحنات محملة بالذخيرة".وأضاف البيان: "بعد ذلك، أطلق مركز القيادة التكتيكية لمنظومة "إسكندر-إم" التابع للقوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية لمركز راجمات صواريخ "إم إل آر إس" الأمريكية".وسجلت وسائل المراقبة تدمير الهدف والتفجير المتكرر، وتم القضاء على "مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية (الموجودين)، وتدمير وقاذفة "إم إل آر إس - إم 270 إيه 1"، ومركبة مرافقة، ومركبات محملة بالذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240628/القوات-الروسية-تنفذ-17-ضربة-ضخمة-استهدفت-مراكز-تجميع-الأسلحة-الغربية-في-أوكرانيا-1090265808.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
شاهد لحظة تدمير صواريخ "إسكندر" لراجمة صواريخ أمريكية الصنع في خاركوف... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس" أمريكية الصنع في قرية شيفتشينكوفو، بواسطة المنظومة الصاروخية الروسية "إسكندر-إم" بعد استطلاع نفذته أطقم الطائرات المسيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اكتشفت الطائرات المسيرة العسكرية الروسية موقع راجمة صواريخ طراز "إم إل آر إس - إم 270 إيه 1" الأمريكية".
وتابع البيان: "بعد استطلاع تحركاتها، اكتشف المشغلون (للطائرات المسيرة الروسية) مركزا في قرية شيفتشينكو يعمل فيه المتخصصون في صيانة وتشغيل راجمات الصواريخ من طراز "إم إل آر إس - إم 270 إيه 1" الأمريكية وسيارات للمواكبة وشاحنات محملة بالذخيرة".
وأضاف البيان: "بعد ذلك، أطلق مركز القيادة التكتيكية لمنظومة "إسكندر-إم" التابع للقوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية لمركز راجمات صواريخ "إم إل آر إس" الأمريكية".
وسجلت وسائل المراقبة تدمير الهدف والتفجير المتكرر، وتم القضاء على "مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية (الموجودين)، وتدمير وقاذفة "إم إل آر إس - إم 270 إيه 1"، ومركبة مرافقة، ومركبات محملة بالذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.