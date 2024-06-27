https://sarabic.ae/20240627/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تضرب-المطارات-الأوكرانية-التي-قد-تستقبل-طائرات-غربية--1090226090.html

صواريخ روسية عالية الدقة تضرب المطارات الأوكرانية التي قد تستقبل طائرات غربية

صواريخ روسية عالية الدقة تضرب المطارات الأوكرانية التي قد تستقبل طائرات غربية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ القوات الروسية ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة، تضمنت صواريخ "كينجال"، استهدفت فيها البنية التحتية للمطارات... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T10:41+0000

2024-06-27T10:41+0000

2024-06-27T11:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

الجيش الروسي

سلاح روسيا

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قامت القوات المسلحة الروسية بتنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت من نوع "كينجال"، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، على البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، المخطط لها استقبال الطائرات من الدول الغربية. وتم تحقيق المهمة بنجاح، وتدمير جميع الأهداف المحددة.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تجمعات للقوى البشرية، ومعدات اللواءين الميكانيكيين 42 و 57 للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 113 و 125 و 127 في مناطق فولشانسك، ونيسكوشنوي، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعين هاوتزر من عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70" مصنوعين في بريطانيا، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" من عيار 122 ملم.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية ودمرت تشكيلات الألوية الميكانيكية 14 و 21 و 115 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجوم مضاد من قبل مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 585 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"2S1 عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة مدفعية، ومحطة رادار أمريكية الصنع من طراز "AN/TPQ-50"، ومحطة استطلاع إلكترونية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين توضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية ودمرت معدات الفرقة 79 المحمولة جوا، ودمرت اللواء 46 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوراخوفو، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 640 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M198" عيار 155 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم. وتم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي ودمرت تشكيلات اللواء الميكانيكي 24 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق نوفغورودسكوي، وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد ستة هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 23 و41 و31 و68 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 345 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "2A65 "Msta-B، وأربع مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات "رابير" MT-12 .وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطراد الصاروخي الروسي "فارياغ" يجرى تدريبات في البحر المتوسط... فيديوالجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف

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