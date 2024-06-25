https://sarabic.ae/20240625/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكثف-من-استخدام-المعدات-الغربية-في-خاركوف-1090152289.html

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في تكثيف استخدام المعدات الغربية في بالقرب من مقاطعة... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T06:09+0000

2024-06-25T06:09+0000

2024-06-25T06:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت باستخدام مكثف للمعدات والمدفعية الغربية على محور خاركوف، مضيفا أنه "خلال المراقبة الموضوعية للعمليات العسكرية في مقاطعة خاركوف وتحديدا في بلدات غلوبوكوي وليبتسي وفولشانسك وكوبيانسك وإيزيوم، تم تسجيل زيادة في عدد المركبات المدرعة الغربية، بما في ذلك المدفعية ذاتية الدفع.وتابع ماروتشكو بالقول: "لوحظ زيادة في استخدام الأسلحة التي تنتجها دول الناتو خلال المعركة ضد المعدات الروسية، كما تسجل محطات كشف المدفعية الروسية زيادة في استخدام العيارات الغربية خلال العمليات القتالية النشطة. وفي سياق متصل، لفت ماروتشكو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتلغيم الأراضي والمساحات على خطوط الجبهة والمناطق المأهولة ما يسفر عن إصابات بين السكان الأبرياء. القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة وتهزم القوات الأوكرانية على محاور عدةودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240624/ضابط-أوكراني-كييف-لا-تستطيع-إيقاف-التقدم-الروسي-ولا-يوجد-شيء-تحت-السيطرة-1090147858.html

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