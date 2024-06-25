مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
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بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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مساحة حرة
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17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
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كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
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27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240625/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكثف-من-استخدام-المعدات-الغربية-في-خاركوف-1090152289.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في تكثيف استخدام المعدات الغربية في بالقرب من مقاطعة... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T06:09+0000
2024-06-25T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت باستخدام مكثف للمعدات والمدفعية الغربية على محور خاركوف، مضيفا أنه "خلال المراقبة الموضوعية للعمليات العسكرية في مقاطعة خاركوف وتحديدا في بلدات غلوبوكوي وليبتسي وفولشانسك وكوبيانسك وإيزيوم، تم تسجيل زيادة في عدد المركبات المدرعة الغربية، بما في ذلك المدفعية ذاتية الدفع.وتابع ماروتشكو بالقول: "لوحظ زيادة في استخدام الأسلحة التي تنتجها دول الناتو خلال المعركة ضد المعدات الروسية، كما تسجل محطات كشف المدفعية الروسية زيادة في استخدام العيارات الغربية خلال العمليات القتالية النشطة. وفي سياق متصل، لفت ماروتشكو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتلغيم الأراضي والمساحات على خطوط الجبهة والمناطق المأهولة ما يسفر عن إصابات بين السكان الأبرياء. القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة وتهزم القوات الأوكرانية على محاور عدةودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240624/ضابط-أوكراني-كييف-لا-تستطيع-إيقاف-التقدم-الروسي-ولا-يوجد-شيء-تحت-السيطرة-1090147858.html
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف

06:09 GMT 25.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في تكثيف استخدام المعدات الغربية في بالقرب من مقاطعة خاركوف.
وجاءت تصريحات ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت باستخدام مكثف للمعدات والمدفعية الغربية على محور خاركوف، مضيفا أنه "خلال المراقبة الموضوعية للعمليات العسكرية في مقاطعة خاركوف وتحديدا في بلدات غلوبوكوي وليبتسي وفولشانسك وكوبيانسك وإيزيوم، تم تسجيل زيادة في عدد المركبات المدرعة الغربية، بما في ذلك المدفعية ذاتية الدفع.
وتابع ماروتشكو بالقول: "لوحظ زيادة في استخدام الأسلحة التي تنتجها دول الناتو خلال المعركة ضد المعدات الروسية، كما تسجل محطات كشف المدفعية الروسية زيادة في استخدام العيارات الغربية خلال العمليات القتالية النشطة.
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أوكراني: كييف لا تستطيع إيقاف التقدم الروسي ولا يوجد شيء تحت السيطرة
أمس, 18:57 GMT
وفي سياق متصل، لفت ماروتشكو إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتلغيم الأراضي والمساحات على خطوط الجبهة والمناطق المأهولة ما يسفر عن إصابات بين السكان الأبرياء.
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة وتهزم القوات الأوكرانية على محاور عدة
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على كل أنحاء غزة وقنابل حارقة على دير البلح04:49 GMT
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